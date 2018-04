"Daremos la batalla por el empleo decente y de calidad en la Isla"

Leopoldo Benjumea supera ya su primer año al frente del Área de Empleo del Cabildo de Tenerife con resultados positivos, pero no es conformista. Asegura que dará la batalla por un empleo decente y de calidad en la Isla.

¿Está satisfecho con la evolución de los datos de empleo?

Sí. Han sido muy positivos durante el último año, en el que la contratación indefinida en Tenerife estuvo cuatro puntos por encima de la media nacional, pero no podemos ser conformistas: que haya personas que, pese a tener trabajo, no tienen recursos para satisfacer sus necesidades básicas y la de sus familias, es un drama contra el que todos tenemos que luchar.

¿Cómo ve la situación actual?

Pienso que es hora de que, como dice nuestro presidente, Carlos Alonso, dejemos a un lado la precariedad laboral y luchemos por el empleo decente y de calidad, que es sobre lo que se sustentan nuestras líneas de actuación. Agradezco profundamente la confianza que han depositado en mí, tenemos por delante retos ambiciosos con los que trabajamos día a día, para generar oportunidades y recuperar sonrisas y proyectos de vida. En el Cabildo de Tenerife tenemos la certeza de que las mismas políticas no sirven por igual para todas las personas ni para cada territorio. Por ello, hemos apostado por la innovación y por hacer las cosas de manera diferente.

¿Qué iniciativas han puesto en marcha en su departamento?

Fruto de esta innovación, hemos puesto en marcha más de treinta programas diferentes en el marco de "Cabildo Emplea", con el objetivo de fomentar la generación de empleo estable y de calidad en la Isla, facilitar que las personas que más han sufrido las consecuencias de la crisis tengan una oportunidad laboral, aprovechar los nichos con capacidad de creación de empleo y luchar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, haciendo especial hincapié en la inserción de las mujeres desempleadas y su especialización en profesiones tradicionalmente masculinizadas.

¿Cuáles son las líneas de actuación?

Son tres: mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas, especialmente la de las personas con más dificultades para acceder al mercado laboral; inserción laboral y concienciación, tanto hacia el conjunto de la población como hacia el empresariado; e innovación y desarrollo socioeconómico, en donde hemos puesto en marcha iniciativas que se adapta a las necesidades específicas de varios colectivos y territorios, así como a los nichos de empleo emergentes, para dar respuestas eficientes.

Todos estos proyectos, en buena medida, tienen el importante apoyo del Gobierno de Canarias, a través del Fdcan. Además, hemos logrado involucrar en nuestra estrategia de empleo a ayuntamientos, entidades sociales y las patronales

¿Cuál es su modelo de referencia?

Seguimos apostando fuertemente por "Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes", que es un modelo de referencia por sus resultados, por su forma de hacer las cosas y, sobre todo, por todas las oportunidades que genera para las personas con más dificultades para acceder al mercado laboral. Hablamos de personas sin un nivel de formación mínimo y con un largo periodo sin trabajar.

¿Y en qué otras iniciativas están trabajando?

Durante el último año, hemos terminado de perfilar nuevos proyectos sobre los que tenemos depositados muchas esperanzas y que ya están viendo la luz.

Hemos apostado fuertemente por el proyecto "Tenerife en Verde", para especializar a personas desempleadas en el sector agrícola, pues hay grandes oportunidades de empleo en este ámbito y debe ser una de nuestras grandes apuestas para ser más autosuficientes y darle calidad a nuestro destino turístico.

¿Alguna iniciativa más?

Sí, hemos apostado por el sector de reformas navales o de plataformas petrolíferas, donde prevemos que se genere mucho empleo. Otro proyecto importante que ya ha comenzado es "Haciendo Barrios", con el que daremos la oportunidad a profesionales de la construcción que lleven tiempo sin trabajar y "Hábilis", un nuevo proyecto con el que ayudaremos a acceder al mercado laboral a personas con alguna discapacidad, a través de Sinpromi.

¿En qué se centra la estrategia?

Pues tanto en la generación de puestos de trabajo, como en la motivación del empresariado sobre la necesidad del cambio de mentalidad tanto en el ámbito de la conciliación familiar como en la consideración del recurso humano como una inversión y no un gasto. Y, además, en más y mejores empleos, tenemos que aspirar hacia el empleo decente. Es simplemente que una persona tenga capacidad económica para llegar a fin de mes, sin preocupaciones, y sin necesidad de depender de ayudas de las instituciones. Se está dando el caso de muchas personas con trabajo y que necesitan ayuda, porque con lo que ganan no les da. Eso no se debe permitir y no lo debemos de permitir.