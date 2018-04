MUY FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN

Comienzo El Cotarro de este Domingo de Resurrección deseándoles una muy feliz Pascua y esperando que este tiempo de reconciliación sea bueno para todo el mundo, que buena falta hace. Una vez más, la gastronomía viene de maravilla para la reconciliación y, de las torrijas de Semana Santa, pasamos a los huevos de Pascua, como los que elabora Teobaldo Méndez y su equipo en El Aderno. Entre los siglos IX y XVIII, la Iglesia prohibió el consumo de huevos durante la cuaresma por considerarlo equivalente a la carne, y por ello la gente los cocía y los pintaba para diferenciarlos de los frescos y poder consumirlos el día de Pascua de Resurrección. Con el tiempo, estas tradiciones se incorporaron a la propia festividad que celebramos precisamente hoy, y el huevo de Pascua es ya un símbolo universal.

HUEVO "FRITO" DE PASCUA DE EL ADERNO

Como he dicho, en Canarias no íbamos a ser muy distintos y uno de los pasteleros más acreditados de nuestras islas, Teobaldo Méndez, nos sorprende cada año con los diseños que salen de su obrador de El Aderno, en Buenavista del Norte. Este año sorprende con huevos de diseño y nombres sugerentes como huevo "Azulejo", huevo "Colmena", huevo "Infinito" o un homenaje desde la "parte dulce" de la gastronomía a su "hermano salado" con un huevo de chocolate que, curiosamente, se llama "Huevo "Frito". Seguro que será la "estrella" en las tiendas de El Aderno. Tenía que ocurrírsele a Teobaldo Méndez, quien, por cierto, prepara una nueva y artística sorpresa que presentará oficialmente el próximo 12 de abril.Atentos a la dulce noticia.

ÁNGELA BACA UNE MÉXICO Y CANARIAS

Otra dulce y feliz noticia que adelantó EL DÍA el pasado martes en torno a la hasta hoy llamada Casa Viña Norte en La Laguna, encierra un inmenso cariño a nuestras islas (concretamente a Tenerife y La Laguna) por parte de María de los Ángeles Baca Herrejón, la honorable cónsul honoraria de México en nuestra tierra, y su marido y prestigioso empresario, Frak Westermann, propietario Eurotransmex, la solvente empresa que ha formalizado la compra. A partir de ahora conoceremos el inmueble con el nombre de Casa Canarias-México y esa denominación va a hacer realidad un apasionante proyecto cultural y de hermandad entre México y España, que va a promover María de los Ángeles Baca y que la propia cónsul ha venido imaginando y dándole vueltas desde hace mucho tiempo.

CASA CANARIAS-MÉXICO, EN LA LAGUNA

El inmueble de tres plantas albergará en la tercera las oficinas la sede de Eurotransmex y las del Consulado Honorario, siempre con la desinquieta Ángela Baca al frente. En la segunda, un gran espacio cultural con exposiciones permanentes y temporales, así como una sala de conferencias y salas multiusos. La planta baja falta por definir, pero me han "soplado" que igual podremos tener una sala de presentación y degustación de productos de México, en donde (espero) no faltará un espacio para el tequila reposado. María de los Ángeles Baca se ha ganado por méritos propios el ser nombrada "Hija Adoptiva de La Laguna" o, incluso, "Hija adoptiva de Tenerife". Ahí queda eso.

PLAZO ABIERTO PARA LOS CAMPEONATOS

Permítanme que hoy llame la atención (en el mejor sentido de la expresión) a todas las cocineras y cocineros de Canarias, recordándoles que ya está abierto el plazo de inscripción para los distintos campeonatos que se van a celebrar dentro del 5º Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 2018, certamen que se celebrará dentro de exactamente 51 días. Entre ellos estará como el más veterano, el 14º Campeonato de Canarias Absoluto de Cocina- Gran Premio Cabildo de Tenerife (que el pasado año ganó el "canarión" José Luis Espino). Todos los años tengo que repetir que las canarias y canarios en general (y las cocineras y cocineros en particular) muchas veces nos subestimamos y nos "achicamos" sin razón alguna o, como decía el mago, "sin necesidad ninguna".

NI RIDÍCULO... NI MIEDO ESCÉNICO

Parece que tenemos nuestra autoestima por los suelos, un patológico sentido del ridículo y un absurdo miedo escénico a concursar en público... La inscripción es gratuita y a los finalistas que sean de otra isla se les trae gratuitamente y se les aloja también gratis con la colaboración de Iberostar... El que se inscribe y no sale seleccionado como finalista, no pierde nada, porque nadie se entera... Y los que salen finalistas, solo por el hecho de serlo, ya han ganado un tremendo valor para apuntarlo en su currículum profesional... Si encima tienen la suerte de subir al podio de uno de los campeonatos, como subieron el año pasado José Luis Espino (ganador del campeón absoluto) o Isamar Dorta (ganadora del campeonato de jóvenes cocineros/as), ya sería la repera... O sea que, a apuntarse, que este sabroso tranvía no pasa todos los días... El plazo de inscripción terminará el 23 de abril y toda la información, bases y los formularios de inscripción los pueden encontrar en: www.gastrocanarias.com o en www.salongastronomicodecanarias.com

JOSÉ H. CHELA NOS DEJÓ HACE 10 AÑOS

Habiendo escrito una vez más de gastronomía, no puedo terminar esta edición de El Cotarro sin recordar que, precisamente ayer sábado (31 de marzo) se cumplieron 10 años de la partida de José Hilario Fernández Pérez, conocido por todos por el sobrenombre de José H. "Chela", gran amigo, escritor, colega periodista y maestro en esto del periodismo gastronómico en Canarias. El irrepetible José H. "Chela" nos dejó a sus 63 años, pero sus libros, sus poemas, sus artículos periodísticos y, sobre todo, su gran persona y su envidiable manera de ser, han hecho y hacen que nunca le olvidemos, como tampoco olvidamos al también maestro Manuel Iglesias. Cuando "Chela" falleció escribía sus columnas en este periódico EL DÍA, bajo la dirección del también recordado José Rodríguez Ramírez. ¡Cómo se nos va yendo la buena gente y cuánto les recordamos! Que sigan descansando en paz.

