"Queremos devolver la Isla a la élite, estamos ilusionados"

A una jornada de certificar, por tercer año consecutivo, la presencia en los "playoffs" a la élite del baloncesto femenino. Con el mismo entrenador en el banquillo y con algún cambio en la plantilla, el Ciudad de los Adelantados Clarinos, en su cuarto año de existencia, ya masculla con, al menos, hacer un buen papel -por fin- en las eliminatorias por el salto de categoría. Claudio García, su técnico, ve un cambio de mentalidad y, sobre todo, ve en sus pupilas más cohesión y coralidad. Quizá el Clarinos refren-de aquella afamada sentencia de "a la tercera va la vencida".

A falta de que sea matemático, ¿ya se ven en los "playoffs"?

Aún no, hay que certificarlo. No obstante, sí que tenemos muchas opciones.

La Liga ha crecido en competitividad y pese a ello el Clarinos vuelve a estar entre los elegidos.

Ha sido una temporada dura, los equipos se han reforzado muy bien. Evidencia clara es que a falta de dos jornadas aún no estemos clasificadas y en temporadas anteriores lo conseguimos a falta de cinco.

¿En qué ha cambiado este Clarinos con respecto al de cursos pasados?

Hemos conseguido hacer una buena plantilla. El año pasado teníamos mucha calidad, pero teníamos problemas físicos y falta de conjunción de equipo. En esta temporada hemos suplido la calidad con un grupo más sólido y más físico. No dependemos de ninguna jugadora, cosa que en la temporada pasada sí. Ellas no estuvieron al nivel esperado en el "playoff" y lo notamos. Ahora tenemos diez jugadoras capaces.

En base a lo que comenta, ¿hay más posibilidades de ascenso en esta campaña?

Una fase de ascenso siempre es muy complicada. Valencia ha hecho una inversión enorme, Gran Canaria quiere recuperar la categoría lo antes posible... a eso hay que sumarle el alto nivel de los equipos de otros grupos. Todos ellos han estado alguna vez en Liga 1. Las cosas se han igualado, ninguno de los equipos lo tendrá hecho.

Quizá el curso pasado ustedes partían como favoritos y no lograron ascender.

Así es. Nosotros y el Alcobendas partíamos con esa vitola y ninguno consiguió el salto de categoría. Nosotros fracasamos, las cosas hay que decirlas como son.

De obtener la clasificación, será el tercer intento del Clarinos. ¿Cómo lo afronta?

Con la máxima ilusión posible. El que no tenga ese sentimiento no puede estar aquí. Queremos devolverle la Liga 1 a Tenerife después de 30 años. Tenemos esa incertidumbre de saber si estaremos o no, pero existe el gusanillo por afrontarlo ya. Las jugadoras lo hablan entre ellas.

¿Se podría hablar de fracaso si no se consiguiera ascender?

No. Aunque el no competir sí que sería un fracaso a nivel personal. El club ha hecho un esfuerzo muy grande, creo que eso no se valora lo suficiente.

En caso de fracasar, ¿se plantea dar un paso al costado?

Rendirse es de cobardes. El club tan solo tiene cuatro años de existencia y ha cumplido en lo económico y deportivo, eso no lo pueden decir todos. Por fracasar no lo voy a dejar de intentar.

Valencia parte con serias opciones para ser sede

En el día de mañana se definirá la sede que acoja el "playoff" de ascenso a Liga femenina 1. A la candidatura de Gran Canaria -Centro Insular de Los Deportes-, ya esbozada en este diario, se le suma la dura competencia de la Fuente San Luis (Fonteta). El feudo taronja del Valencia Basket ha ganado papeletas para acoger el mentado "playoff". La opción grancanaria pierde comba al igual que Lugo y Baracaldo.

Dos jornadas que pueden cambiarlo todo

En el Grupo A ya se conocen los cuatro equipos de "playoff": Celta, Ensino, Aros e Ibaizabal. Mientras, en el Grupo B, Gran Canaria y Valencia ya están clasificados. Clarinos y Picken Claret quieren erigirse por encima de Alcobendas. Las posiciones podrían variar.