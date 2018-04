"Sugiero otros horarios de trabajo, ULL y citas médicas"

Como siempre, intenta no pisar muchos charcos, pero sigue implicándose con la TF-5 y sugiere la necesidad de una mesa con todas las partes para estudiar horarios alternativos en la universidad, los trabajos o las citas hospitalarias para paliar las insoportables colas matutinas. Francisco Linares, además, se moja mucho sobre CC, sus gobiernos y el puerto portuense.

Apoya al Gobierno para pactar ya la ZEC y las presidencias portuarias: ¿se cerrará estos días?

El Gobierno está para gobernar y, si lo hace en minoría, las negociaciones con los demás son diarias, continuas y normales. Gracias a ellas, se han sacado las cuentas, que afectan a todos los canarios, entre otros grandes asuntos. Todos los días y semanas se cierran acuerdos, nunca tienen ni deben tener cláusula de exclusividad y siempre vienen marcados por el interés general. Para facilitarlos, la militancia de CC y, en su nombre, el Consejo Político de Tenerife , siempre está a disposición del presidente para que tome las decisiones que crea para la gobernabilidad. Además, es el único que, por ley, designa o destituye a cargos de su competencia. Lo demás son conjeturas y frivolidades de pasillo sin fundamento.

¿Cederán los dos puertos al PP? ¿Teme la reacción de Melchior? ¿Le consta malestar en CC hacia él? ¿Tan mal se lleva con Alonso?

Ricardo ha sido y es un valor importante en CC y quien, a propuesta de Clavijo, ocupa esa presidencia, ratificada por Fomento. Todos estamos a disposición de CC para facilitar el gobierno y los acuerdos, yo el primero. Su relación con Alonso es normal, de compañeros de partido que, además, comparten responsabilidades en la Autoridad. Tomó su testigo y, con su impronta, como no podía ser de otra forma, está siendo un magnífico presidente insular, como lo fue Ricardo.

¿Qué nota le pondría al Ejecutivo de Clavijo? ¿Qué ha hecho mejor y en qué lo ha visto peor?

Si estuviera en mis tiempos de profesor y siguiendo una evaluación continua, le pondría una excelente nota, basada en su magnífica capacidad de gestión y eficacia en la ejecución. Esto no quiere decir que no pueda mejorar. Sería una soberbia decir lo contrario y estoy seguro de que, como toda administración, el equipo de Clavijo trabaja cada día para que esto sea así.

¿Y el Cabildo insular?

El Cabildo es una máquina de gestión perfectamente engrasada y sincronizada en su ritmo de trabajo diario, semanal y mensual, lo que se hace en una estrecha colaboración con los municipios. Así, hemos llegado a acuerdos sobre qué modelo de isla queremos y hemos definido las grandes líneas inversoras para la próxima década, que marcarán un claro desarrollo, no solo en infraestructuras, sino en formación, tecnología y empleo con el Proyecto Tenerife 2030. Su gestión es impecable y no hay municipio en el que no haga o financie una obra, o desarrolle un proyecto. Además, lo hace bajo la coordinación de Alonso de forma equitativa y nunca sectaria.

¿Entiende que muchos crean que es hora de cambiar tras 31 años?

La política no se mide en años, sino en eficacia y gestión. Los cansancios o prórrogas los dan las urnas. Así, tenemos alcaldías que nos han durado 30 años, mientras que otras solo han sido aves de paso de 4 u 8 años. Seguro que, en unas y otras, los ciudadanos pusieron a cada uno donde se merecía. Los resultados se acatan y siempre son justos: a eso se le llama democracia.

Alonso, Bermúdez y Díaz ya han anunciado su candidatura: ¿repetirán el resto de líderes de CC?

Estamos en el proceso de elección y nos hemos dado hasta junio, aunque seguro que habrá alguna excepción, que siempre hay que contemplar. Por ahora, hemos elegido a los de Santa Cruz, La Orotava, El Sauzal, Granadilla, San Juan de La Rambla, Arona, Icod y Güímar, y lo hacemos mandatados por los estatutos, en los que son las asambleas locales las que ratifican las candidaturas. Como secretario, les he pedido a nuestros alcaldes que repitan, pues son nuestro mejor valor y en ellos debemos basar la campaña. La municipalidad siempre fue una de nuestras fortalezas y los alcaldes, nuestro estandarte. Deben jugar un papel primordial como complementos de la campaña que, en Tenerife, girará en torno a Alonso y Clavijo.

Si CC pierde instituciones claves en 2019, ¿teme una desbandada? ¿Son sus cimientos sólidos?

CC es una organización joven, pero con la suficiente madurez para haber llegado para quedarse. Hemos tenido épocas buenas y malas, pero hemos seguido trabajando por Canarias. Nuestros cimientos son muy sólidos: no solo nos une una ideología, sino un sentimiento y el interés común de defender Canarias desde Canarias.

Más allá del PP, ¿alguien en el Gobierno regional le defrauda con la TF-5? ¿De ser presidente regional o insular, qué haría ya?

En estos años, se ha hecho un planteamiento claro de colaboración entre Cabildo y Gobierno regional para mejorar la movilidad, con una apuesta, apoyada por la mayoría de alcaldes, para priorizar el anillo, el carril bus-VAO y un tercero entre San Isidro y Arona, así como obras en numerosos enlaces de la Tf-5, que ya ayudan a descongestionar. Además, se está abaratando el transporte público y el bono joven ya tiene 15.000 beneficiarios, aparte del reciente anuncio de un bono gratuito entre ciertos trayectos y horas, lo que será muy beneficioso e incrementará los usuarios. También deberíamos estudiar una redistribución horaria de mañana. De 7 a 9:00, se da la entrada a las clases universitarias, a la mayoría de trabajos y citas en los hospitales. Por eso, sugiero una mesa de trabajo con las partes para estudiar otro reparto. Tenerife soporta 800.000 vehículos, por lo que la apuesta por lo público es imprescindible. Si todos vamos en nuestro coche y, encima, solos, no habrá carreteras que soporten a horas punta una cifra tan elevada.

¿El proyecto de puerto para el Puerto de la Cruz le convence?

Después de muchas décadas de espera, es la primera vez que tenemos un proyecto interesante y factible que, además, cuenta con el apoyo mayoritario de casi todos y, lo mas importante, con ficha financiera clara. Es una oportunidad y hay que aprovecharla. La apuesta del Cabildo y, en especial, de Alonso por esto ha sido decidida y contundente y, desde luego, el factor clave por el que el Gobierno y los inversores han apostado por tan anhelado y merecido puerto, clave para el Norte. Si a algunos les parece insuficiente, ya habrá tiempo de ampliarlo, pero, para eso, hay que comenzarlo y es lo prioritario. Si todo marcha bien, en 2019 podremos ver su comienzo.