Los Llanos busca soluciones a la TDT en los núcleos costeros

V.M., Los Llanos de Aridane

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha llevado a cabo, a través de una empresa especializada, un análisis de los problemas de recepción de la TDT que sufren los vecinos de los núcleos costeros de Puerto de Naos y El Remo, llegando a la conclusión que el principal inconveniente se encuentra en los equipos de los edificios residenciales.

El concejal de Nuevas Tecnologías, José María Rivera, explicó que junto a los técnicos "estuvimos en algunas azoteas de edificios de viviendas que tienen problemas con la cobertura de la TDT", comprobando que "la señal llega perfecta hasta la torreta que hay en Puerto de Naos y también a las azoteas. El problema está en los cables instalados por fuera de los edificios, que debido a la acción del salitre no se encuentran en buenas condiciones". También quedó al descubierto "la mala orientación de algunas antenas".

Rivera informó de que espera el informe final de la empresa que asesoró al ayuntamiento para mantener una reunión con los vecinos y explicar lo que tienen que hacer en los inmuebles para una mejor recepción de la TDT. "Sí es verdad que la señal de par de canales no llega a Puerto de Naos, pero es porque en este caso no les interesa económicamente pagar por esta estación", apuntó el concejal, quien señaló que el ayuntamiento está incluso dispuesto a negociar "con las cadenas que no se ven en los núcleos costeros de Los Llanos de Aridane para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos".

En el caso de El Remo, la señal de la TDT es bastante mejor que en Puerto de Naos, "salvo en algunas viviendas que se encuentran debajo de paredes o de invernaderos", apuntó Rivera, en referencia a la zona norte de este núcleo, la más cercana al Charco Verde, casas que deben poner a mayor altura las antenas. "Cuando tengamos el informe podemos concretar mejor", dijo.