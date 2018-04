Clavijo pide "corregir" la exclusión del descuento del 75% en viajes a la Península

El presidente canario, Fernando Clavijo, está satisfecho con el cumplimiento de la llamada "agenda canaria" en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, pero espera que "se corrija" la exclusión del descuento del 75% al transporte de viajeros a la Península.

Fernando Clavijo, acompañado de la consejera autonómica de Hacienda, Rosa Dávila, ha comparecido en rueda de prensa para evaluar el alcance "en una primera lectura rápida" del proyecto presupuestario estatal para el archipiélago, que en conjunto recibirá unos 1.567 millones de euros.

Clavijo subrayó que se encuentra satisfecho con las cantidades que recibirán los asuntos incluidos en la agenda canaria, matizó que hay otros aspectos que deben revisarse aún y admitió que le ha "sorprendido" el constatar que no aparece en las partidas la bonificación al transporte de viajeros entre Canarias y la Península.

El presidente regional ha confiado en que esta cuestión se pueda corregir en el trámite parlamentario del proyecto de ley porque, ha insistido, es una demanda y un compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Canarias y por ello, ha añadido, "no me cabe en la cabeza" el que no se haya incluido en las partidas.

No obstante, Fernando Clavijo subrayó que para Canarias es "tremendamente importante" que haya presupuestos estatales, que son una "prioridad" frente a movimientos "tacticistas" para "subir puestos en las encuestas".

"Canarias no puede permitirse un frenazo" en este asunto porque los presupuestos generan economía, servicios y empleo y "más allá de que haya cosas que puedan ser mejorables", las islas no pueden estar "al albur" de los acontecimientos en Cataluña y de los movimientos de los partidos políticos, agregó.

Por ello, continuó el jefe del Ejecutivo canario, va a trabajar por sumar esfuerzos para apoyar las partidas estatales y su correspondiente asignación a Canarias que, prosiguió, no suponen "más de lo que queremos, sino lo que en justicia nos corresponde".

De resto, Fernando Clavijo indicó que hay asuntos "importantes" para Canarias como la partida de 307.992.000 euros destinada al convenio de carreteras, que tendrá vigencia durante seis años y para el cual el Gobierno de Canarias ha pedido además otros tres años adicionales con el objetivo de tener tiempo para la licitación y ejecución de obras.

Al respecto, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, manifestó que los más de 863 millones de euros que el Gobierno central debe destinar a Canarias por haber incumplido el convenio de carreteras no se recibirán en un único pago, sino a razón de 108 millones anuales durante un período de ocho años.

Además la consejera subrayó que aunque no prosperasen los Presupuestos Generales del Estado para 2018 habrá convenio de carreteras, que ahora corresponde perfilar al Ministerio de Fomento y a la Consejería regional de Obras Públicas.

Fernando Clavijo precisó asimismo que en conjunto los diferentes convenios suscritos entre el Ejecutivo central y el canario supondrán para las islas 450 millones de euros y destacó entre otras partidas los 42 millones de los planes de empleo, otros 42 millones para infraestructuras educativas, 40 millones para obras hidráulicas y 15 millones para infraestructuras turísticas.

Destacó además como "una pica en Flandes" la asignación de cinco millones de euros como ayuda al transporte del plátano, a su juicio "un hito" para el sector.

Se refirió también a los 47 millones de euros destinados al transporte por carreteras que permitirán entre otras cuestiones la implantación del bono para residentes canarios.

El presidente del Gobierno de Canarias llamó asimismo la atención sobre el hecho de que si el proyecto presupuestario sigue su trámite parlamentario normal, "con suerte" la Comunidad Autónoma tendría cuatro meses para ejecutar las partidas, ya que según sus cálculos los presupuestos entrarían en vigor en agosto.

Esto llevaría al Gobierno regional a un "esfuerzo", como ocurrió en 2017, para ejecutar las partidas casi a un 97 por ciento, destacó el jefe del Ejecutivo autonómico.