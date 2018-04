La dirección del PSOE tinerfeño discrepa de la reforma electoral

El secretario insular del PSOE de Tenerife y alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, ha optado desde hace tiempo por un mutismo absoluto ante los medios de comunicación, pero sus discrepancias respecto a cómo está llevando Ángel Víctor Torres la dirección regional empiezan a ser ya atronadoras. Pese a que prefiere no hacer declaraciones para, según algunas fuentes, no incendiar más la situación, EL DÍA ha podido saber que el máximo responsable del partido en Tenerife discrepa totalmente de la lista de restos que ha acordado el PSC con el PP, Podemos y Nueva Canarias, y prefiere otra reforma electoral que no implique un aumento del número de escaños en la Cámara autonómica.

Esa lista de restos la integrarían 9 diputados a añadir a los 60 existentes y se distribuiría según los votos sobrantes de cada partido. Además, Fuerteventura lograría un escaño más en compensación por su mayor población respecto a La Palma, algo que contrasta con la situación contraria que se daba en 1983. Frente a esto, y según confirmaron ayer diversas fuentes del entorno de Martín y de otras sensibilidades del partido, el alcalde de Guía plantea que el número de representantes en el Parlamento siga siendo 60 y que se aplique una lista regional de 12 que salgan precisamente de esos 60. Esto no solo rompe la triple paridad, sino la representación actual por cada isla, lo que no es compartido por otros sectores del PSOE, según diversas fuentes.

Además, también se le reprocha a Martín que no planteara esta alternativa en el reciente congreso autonómico de la formación, donde se ratificó la postura del PSC sobre la reforma electoral, en algunas de las ejecutivas regionales (se le critica por sus ausencias) o en una del partido a escala insular. Asimismo, se subraya que el acuerdo con el resto de grupos es provisional y hasta que se aborde la reforma en el nuevo Estatuto.

Pero el malestar de Martín con la forma en que se está llevando el PSC va más allá. Tampoco le ha gustado lo que ha ocurrido con los órganos dependientes del Parlamento y, sobre todo, respecto a los nombres elegidos por el partido para cargos como el Diputado del Común, el Consejo Consultivo o la Audiencia de Cuentas. Sobre esto, desde la ejecutiva regional se recuerda que salieron casi por unanimidad y que solo hubo dos abstenciones de socialistas del Sur de Tenerife que siguen la línea de Martín: el alcalde de Adeje, José Miguel R. Fraga, y José L. Delgado.

Durante este viernes y sábado, los socialistas canarios celebrarán sendas ejecutivas y comité regionales, citas en las que seguramente se abordarán estas diferencias. Desde el sector oficial, se reta a Martín y a sus defensores a que expongan su visión abiertamente para medir los apoyos, que en opinión de esta parte son claramente inferiores. Además, se considera que, con su postura frentista ante Torres, Martín está alejando al PSOE tinerfeño del resto de ejecutivas insulares, aparte de que no representa a todos los socialistas de la Isla.

Desde el sector de Martín se apunta a que esto seguramente se reflejará en unas primarias a la presidencia del Gobierno.

Nombres que ya suenan para las primarias

Según las fuentes consultadas, las diferencias entre la dirección insular del PSOE tinerfeño y la línea de Torres y el grupo parlamentario acabarán dilucidándose en unas primarias a la presidencia del Gobierno autonómico. En principio, y tras ganar con cierta holgura la secretaría, Torres aspiraría a esa elección y la gran duda es quién representaría, entre otras, la visión del sector de los alcaldes del Sur de Tenerife. Suena mucho, de nuevo, la exvicepresidenta Patricia Hernández. También se especula con Carolina Darias y con exconsejeros como Ornella Chacón, Jesús Morera y hasta Aarón Afonso, si bien al exresponsable de Justicia se le ubica más en una lista al Cabildo tinerfeño que, al menos desde este sector, podría encabezar José L. Delgado. En esa plancha tampoco hay que descartar al propio Martín, sobre el que se señala que, a corto plazo, aclarará sus intenciones sobre su Alcaldía, secretaría o Cabildo.