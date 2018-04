El Juventus, con ganas de "vendetta"

El Real Madrid pone en juego su temporada ante el Juventus, una vez superado el duro escollo del PSG, en la reedición de la última final de la Liga de Campeones, la de la conquista de la duodécima, con su último verdugo en eliminatoria y que le eliminó en los cuatro últimos precedentes.

El equipo de Zinedine Zidane vuelve a encomendarse a su líder, el portugués Cristiano Ronaldo, que siempre marcó al conjunto bianconero vestido de merengue. Sus siete goles en cinco partidos le convierten en la gran pesadilla de Gianluigi Buffon, al que se le agota el tiempo para la conquista del título que le falta, la Champions.

En la eliminatoria ante el PSG la "BBC" dejó de ser intocable y uno de sus integrantes, el galés Gareth Bale, cambió su rol para ser suplente. Su presencia, la de Isco Alarcón, Lucas Vázquez o Marco Asensio, es la gran duda por despejar en el once de Zidane. Tiene diez fijos y el undécimo elegido podría ser Isco Alarcón si el deseo es aumentar presencia en el centro del campo más posesión.

Mientras, el Juventus, sin el bosnio Miralem Pjanic ni el marroquí Medhi Benatia sancionados, buscará imponer la ley de su estadio, donde lleva 27 partidos europeos sin derrotas. Están además pendientes de las condiciones del brasileño Álex Sandro y de Mandzukic, ambos tocados. En este contexto, Allegri debería apostar por un 4-3-3 en el que De Sciglio, Barzagli, Chiellini y Asamoah formarán la línea defensiva. Sin Pjanic, Allegri apostará por Khedira, Matuidi y Marchisio o Bentancur. Arriba no hay dudas: Higuaín, Dybala y Costa.

Zidane: "Juve y Madrid tienen el mismo ADN"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recalcó que la Juventus cuenta con "el mismo ADN" que el conjunto blanco y que por ello deben estar "preparados" para hacer un buen partido. Además, aseguró que "no tiene nada que ver" lo que pasó hace diez meses en la final entre ambos de Cardiff. "Me gustan todos los dibujos. Puede ser con bandas, con rombo, 4-3-3, me gusta cambiar", dijo Zidane sobre el "once" titular que pondría en liza y la posibilidad de incluir a Isco en él.

Allegri: "El Madrid es el favorito al título"

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró que su equipo se medirá con "el mejor y el favorito de la Champions", al referirse a su rival de hoy. "El Juventus está haciendo un óptimo año contra un equipo que lleva jugando la Champions desde 1996 y que desde 2011 llega al menos a semifinales", afirmó en rueda de prensa. "Este es un doble partido, hay que mantener el equilibrio y el pase habrá que conseguirlo en (la vuelta de) Madrid. Hay que hacer un partido lúcido, con la inteligencia de leer los momentos, porque ellos son un equipo que en dos pases llega a la delantera", afirmó.