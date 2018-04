Aprende a invertir en bolsa gracias a los consejos de un experto como Fran Fialli

Los consejos y técnicas ofrecidas por Fran Fialli para invertir en bolsa van un poco más allá del nivel básico que suele ofrecerse en todo tipo de cursos para iniciados, aportando todos los conocimientos básicos y esenciales como para comprender qué es el trading y cómo comenzar a operar por ti mismo pero también permitiendo al usuario avanzar progresivamente en ello, hasta el punto de poder dedicarse profesionalmente a invertir en bolsa a tiempo completo y vivir de ello.

Sin embargo, el proceso será bastante duro hasta que puedas estar al nivel de los traders más grandes e identificar o predecir ciertos movimientos bursátiles y actuar en consecuencia. Ten en cuenta que un experto en trading no puede guiarse solamente por la intuición, ni tampoco ser impulsivo. Este, debe de analizar la información que maneje y buscar nuevos datos constantemente, principalmente datos estadísticos. Por lo que un profesional que vive de rentabilizar sus inversiones en bolsa es alguien que, además, nunca abandona su aprendizaje, y siempre está en una enseñanza autodidacta continua.

Qué necesitas para convertirte en tu propio agente de bolsa

Para comprar o vender valores en un mercado financiero concreto deberás de cumplir con una serie de requisitos, que deberás además de potenciar con el tiempo sí o sí si realmente quieres convertirte en tu propio agente de bolsa profesional.

Saber valorar riesgos y oportunidades por igual: Rentabilizar tus inversiones también se basa en no cometer errores que puedan llevarte a perder dinero. Aprende a analizar cada situación y no quieras abarcar más de lo que alguien del nivel de los iniciados en trading pueden llevar a cabo. Ve creciendo de forma progresiva, es la mejor forma de llegar al éxito al invertir en bolsa.

Evita las modas bursátiles pasajeras: Establece tu propio método fiable en base a los conocimientos aprendidos con los consejos para invertir en bolsa de Fran Fialli, y no caigas en recesiones o modas pasajeras que puedan hacer tambalear tus inversiones. Ten en cuenta que este es un proceso donde comenzarás a ver resultados a largo plazo. No caigas en la tentación, ya que el dinero fácil y rápido no existe.

Sé autodidacta: Valora distintas opiniones y puntos de vista, comprueba todo tipo de información y datos que puedan influir en los índices bursátiles de un mercado en concreto. En definitiva, sé autodidacta, y realiza movimientos solamente cuando estes seguro de ello. No te dejes influenciar, y pon en práctica lo aprendido.

Necesitas pasión como motivación: La rentabilidad económica es un gran impulso, y es un factor que siempre estará ahí, pero lo que verdaderamente diferencia a un buen corredor de bolsa de otro del montón es precisamente la pasión por aprender y mejorar a la hora de invertir en bolsa, al margen de la rentabilidad económica. Si te apasiona este mundo, es cuando realmente podrás considerarlo como tu trabajo. Y no solamente eso, sino que casi con total probabilidad tendrás éxito en él.

Trading y Bolsa: el manual definitivo con el que ganar dinero tanto a corto como a largo plazo

Este manual es una lectura obligada si realmente quieres aprender a hacer trading manejando los valores más habituales: materias primas, acciones, futuros, divisas de valores, etc.

Con los consejos y la ayuda que Fran Fialli ha impuesto en este medio aprenderás métodos y patrones con los que obtener rentabilidad en la bolsa, inclusive si aún eres un novato. Se trata de un proceso de aprendizaje que tiene mucho de práctica incluido, por lo que es perfecto para cualquiera que quiera aprender a invertir en bolsa de forma rentable y no sepa cómo iniciarse en el medio.