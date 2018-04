Vende ahora en Instagram con Shopify

Para nadie es un secreto que los negocios de ventas de productos por internet cada vez son más y en la mayoría de los casos llegan a muchas más personas que los negocios físicos, no hay ninguna duda de que las redes sociales como instagram, twitter o Facebook son lugares perfectos para ofrecer nuestros productos y servicios y que miles o millones de personas puedan acceder fácilmente a la información solamente desde su teléfono inteligente o su ordenador.

Es por ello que cada vez más de los productos que anteriormente solíamos ver en tiendas físicas ahora son comprados y vendidos casi exclusivamente por internet ya que se consiguen mejores precios y para un solo producto podemos conseguir una gran cantidad de marcas y precios diferentes en muy pocos minutos.

Una de las plataformas líderes para vender productos en instagram. Vender en instagram solía ser un poco complicado antes de que Shopify lanzara una gran cantidad de nuevos mercados por medio de esta red social y es que ahora empresas de todo el mundo podrán vender sus productos por medio de instagram y no importa si el producto que queremos comprar es vendido por una empresa en Estados Unidos, podemos comprarlo desde España sin ningún problema.

Para las empresas de nuestro país eso significa una globalización impresionante desde su negocio, ya que las pequeñas, medianas e incluso grandes empresas Españolas podrán ofrecer sus servicios por medio de instagram a una gran cantidad de países entre los cuales podemos encontrar por ejemplo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Brasil y muchos más.

La plataforma Shopify como muchos saben es líder en el comercio en la nube en todo el mundo, ya que por medio de la misma las empresas pueden fácilmente crear una tienda online para ofrecer los productos con el diseño que la empresa decida, además no es necesario ser diseñador gráfico para realizar un hermoso diseño ya que Shopify cuenta con una gran cantidad de plantillas que permitirán controlar el look de la tienda y darle ese toque personalizado que distinga a la empresa; y no solo eso, también contiene una herramienta bastante interesante que permite controlar las finanzas de la empresa, algo que puede ser muy útil en muchas ocasiones.

El objetivo de Shopify es bastante claro: lograr que las pequeñas y medianas empresas puedan ofrecer sus servicios a todo el mundo y poco a poco lo va logrando, con esta nueva asociación que logró hacer con la red social instagram da un paso agigantado en la búsqueda constante de cumplir con su objetivo principal y es que diariamente en instagram se registran números impresionantes: 500 millones de usuarios activos al día, un número que habla de lo importante que puede ser para una empresa hacerle publicidad a su producto por este medio.

En pocas palabras, para nosotros los empresarios pequeños o medianos, anunciarnos en una red social que tiene tantos usuarios diariamente es un negocio que seguramente traerá muchos beneficios, es por ello que no debemos dejar escapar la oportunidad de comenzar a hacerle publicidad a nuestro producto o servicio por medio de instagram utilizando Shopify.