Dimite Fernando Gortázar (Cs) por "obligaciones personales"

Fernando Gortázar, de Ciudadanos (Cs), renunció ayer a su acta de concejal en el Ayuntamiento de La Laguna. Después de algo más de dos años y medio en el cargo, el edil hizo pública la decisión en la mañana de este lunes a través de la red social Facebook, mientras que Cs también lo anunció mediante un comunicado en el que le agradeció "su trabajo y dedicación" y en el que le deseó suerte "en todos sus proyectos personales y profesionales".

"A día de hoy, mis obligaciones personales y externas, así como mi profesión, no me permiten actuar en el puesto de concejal con la diligencia y dedicación exigidas por el mismo, ni seguir desempeñando las obligaciones, siendo concejal a tiempo parcial. En aras de mostrar mi respeto a la corporación, a los compañeros y a los vecinos del municipio, me veo en el deber de presentar mi renuncia", reza una carta de Gortázar al alcalde, José Alberto Díaz, y que fue colgada en el Facebook del edil.

El representante público prefirió no entrar ayer en valoraciones más allá de lo expresado por escrito. "A lo largo de estos casi tres años como concejal de esta corporación he desempeñado las funciones propias de mi cargo con la mayor diligencia exigida y cumpliendo con los desempeños de las funciones que tenía atribuidas, como concejal a tiempo parcial en mi caso", sostuvo en el ya referido documento, en el que también puso de relieve que ha acudido "a todo acto oficial del Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con el respeto que esta gran institución exige".

Quedan ahora algunos interrogantes, como si mantendrá su militancia en la formación naranja. Y es que distintas voces del entorno del consistorio han sostenido prácticamente desde el comienzo del periplo político de Gortázar (La Laguna, 1970) que su relación con su hasta ahora jefa de filas, Teresa Berástegui, no es buena. "Son rumores... Me llama, la llamo, hablamos, preparamos los plenos... Es que están buscando donde no hay", apuntó al respecto el edil a este periódico en febrero de 2016. Profesional de la banca y del seguro, y para quien Ciudadanos ha supuesto su primera experiencia política -desde 2015-, comentaba en aquella ocasión que veía el Ayuntamiento lagunero como un sitio "bastante curioso y atípico al estar gobernado por un pacto en minoría".

"Yo lo veo desde un ángulo exterior, de 45 grados", ampliaba también en 2016 sobre su análisis del escenario político local debido a su condición de no liberado y, por tanto, al no estar "todo el día" en el consistorio. En el plano más político, y especialmente en cuanto a las intervenciones de carácter plenario, su papel ha sido hasta cierto punto de convidado de piedra. Pocas veces tomó la palabra. Berástegui, que es la portavoz y que cuenta con funciones orgánicas supramunicipales, ha copado casi todas las intervenciones públicas.

Cosas de La Laguna profunda, la dimisión de Fernando Gortázar generó ayer un creciente runrún en un mundo aparentemente sin relación con la decisión que ha adoptado: el de las hermandades. El edil está vinculado a estos colectivos, y en las elecciones de 2016 -que concluyeron sin candidatos a la Presidencia y con una prórroga excepcional para Pedro López- sonó su nombre. Incluso en aquella ocasión EL DÍA se puso en contacto con él y negó que quisiese optar al cargo. Se daba la circunstancia de que los estatutos de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) impiden que quienes ejerzan una responsabilidad política puedan formar parte de la junta directiva de ese órgano. Que Gortázar tomase en este momento la determinación de abandonar el ayuntamiento, con el proceso de renovación de la JHC de nuevo abierto y sin alternativas a la vista, disparó este lunes la rumorología. Sin embargo, por WhatsApp y de modo telegráfico, el hasta hoy concejal solo respondió ayer a una de las preguntas formuladas por este periódico: "JHC=no".

El nuevo concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna será Jonatán Díaz, número tres en la lista de las elecciones de mayo de 2015, según confirmaron fuentes oficiales de la formación. Afiliado a Cs desde enero de 2015, es diplomado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna y certificado en Osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Madrid. Es empresario autónomo desde 1997, así como profesor de cursos de posgrado. También cuenta con formación en márquetin. Pese a los intentos, fue imposible conocer ayer cómo afronta esta nueva etapa.