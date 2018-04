Cómo es la plataforma de Vive sin Ansiedad

Después de un tiempo dándole vueltas finalmente decidí unirme al método Vive Sin Ansiedad de Eric K. Gutiérrez hace unas semanas.

Hace ya tiempo que lo descubrí, pero ya se sabe que muchas veces el temor a lo desconocido nos impide tomar acción, y como no tenía muy claro lo que iba a encontrarme dentro, lo fui dejando correr.

Ahora que he comenzado el método, quiero compartir con todos aquellos que tengan dudas como yo las tenía qué es lo que se pueden encontrar en el interior de la plataforma.

No voy a hablar sobre la eficacia del método (al menos hoy) porque todavía es pronto, pero sí que me gustaría explicar cómo es por dentro, ya que esa era una de las dudas que por lo menos a mí, me frenaban.

A modo de resumen general, puedo decir que me ha causado una gran impresión. Pero para que entendáis porqué, voy con los detalles.

Primer contacto con el método

Una vez te identificas y accedes al método, lo primero que te encuentras es una página que sirve de acceso a todas las secciones. Desde ella puedes llegar a cualquier sección explorando el menú superior o desde los iconos existentes en la parte inferior.

La idea es que desde la página principal puedas tener un fácil acceso a todos los contenidos y recursos, sin tener que perderte buscando lo que quieres encontrar.

Puede decirse, por tanto, que la información se ha organizado de forma muy intuitiva y que es muy fácil moverte y navegar por la página.

El interfaz es muy agradable y predominan los colores blanco y azul que ofrecen una experiencia relajante (lo que no podía ser de otro modo en un sitio web sobre la ansiedad)

Lo primero que encuentras es una visión general del método a través de 12 vídeos introductorios sobre los contenidos que forman el temario.

Pinchando en cada uno de esos vídeos se reproduce un pequeño resumen de unos pocos segundos acerca de lo que se desarrolla en ese tema.

Aquí es donde encuentro uno de los pocos puntos negativos que puedo señalar. Aunque los vídeos introductorios son de unos pocos segundos y se limitan a una voz en off que explica de qué trata el tema, tienen una música de fondo que al menos a mí me ha resultado algo desagradable.

Por suerte, no es en absoluto necesario reproducir esos vídeos por lo que, si a ti te ocurre lo mismo que a mi respecto a la música de fondo, haz lo que yo e ignóralos.

Haciendo scroll con el ratón, llegamos a la parte inferior donde varios iconos en gran tamaño nos dan diferentes opciones para movernos por el sitio. Allí aparecen otras secciones que complementan el contenido del método.

En concreto estas secciones son: una de productos y suplementos, la de preguntas frecuentes (que aparece como “Instrucciones”), la de contacto, desde la que se pueden crear tickets para que el equipo de soporte solucione cualquier problema que te pueda surgir, una sección de noticias (sin contenido en este momento), la sección Bonos que ofrece descargas de material de audio, un acceso al foro, una sección de testimonios, otra dedicada a emisiones en directo y tu área personal.

Los temas

A los temas se accede desde el menú superior mediante un desplegable.

Una vez se pincha en el tema que se quiere explorar se llega a una pantalla en la que aparecen los vídeos a través de los cuales el tema se desarrolla.

Los temas en que se divide el método son 12

1-Primeros Pasos

2-Conociendo la Ansiedad

3-El Planteamiento

4-Las causas de tu ansiedad

5-Autoestima para tu ansiedad

6- Respiración Consciente

7-Las emociones

8-El descanso

9-Relaciones Sociales

10-Eliminando Pensamientos

11-Meditación

12-Los Ansiolíticos y desansiolitización

Algunos temas necesitan un tratamiento más extenso y pormenorizado y otros son, por decirlo así, más “ligeros” pero, en cualquier caso, esta división de cada tema en varios vídeos facilita la asimilación de la información.

Como los temas que se tratan son complejos, la información se divide y se ofrece de forma paulatina. De hecho, los temas van “liberándose” cada 4 días. Esta fórmula permite que puedas poner toda tu atención en cada uno de ellos y no perderte en una maraña de información que te haga imposible digerirla.

Además de los vídeos, la página de cada tema contiene en la parte derecha una serie de ejercicios descargables en PDF para que se pueda trabajar de manera activa en los aspectos tratados, y un pequeño avance del próximo tema. En la parte inferior de cada tema se ofrece un resumen en formato texto de todo lo explicado en los vídeos, lo que resulta muy útil para tener una visión general del tema.

Hay que tener en cuenta que quienes accedemos a este método lo hacemos para poner remedio a una situación personal bastante delicada, y que lo último que necesitamos es tener la sensación de que nos enfrentamos a un “master” de psicología.

Por eso lo que me ha gustado de lo que he visto hasta ahora es que los vídeos y en general todo el contenido, tratan el problema con la seriedad que merece y sin rehuir las explicaciones técnicas necesarias, pero lo hacen en un tono y un lenguaje comprensible para cualquiera.

Otras secciones

Aunque evidentemente la razón por la que todos los que estamos dentro es el método, dentro de las secciones que incluye me ha llamado especialmente la atención una: el foro.

No es que otras no tengan utilidad, pero yo particularmente no tengo pensado por ahora comprar suplementos o ponerme audios relajantes, sino que más bien estoy interesado por conocer el trasfondo de mi problema y tener herramientas para enfrentarme a él.

Si tú que me estás leyendo también padeces problemas con la ansiedad sabrás perfectamente a lo que me refiero cuando hablo de soledad. De esa sensación que tienes de ser un bicho raro que ni tú mismo te comprendes.

Por eso el foro me parece tan importante y todo un acierto. Cuando compruebas que hay cientos o miles de personas que sufren el mismo problema, e incluso cuando descubres que otros están bastante peor, no puedes dejar de sentirte aliviado.

No me entendáis mal, no es que me alegre de la desgracia de nadie ni del sufrimiento de personas que se encuentran peor, pero descubrirlo te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Te das cuenta de que la ansiedad es un problema más común de lo que pensabas y que por muy desesperado que hayas podido sentirte por tu situación personal, otros han pasado por cosas peores y han salido adelante.

Conclusión

Aún es pronto para saber los resultados del método, pero la intención de este post no es otra que la de dar a conocer la plataforma por dentro para animar a quien lo conozca y se lo esté pensando cómo me pasaba a mí.

Vas a sentirte cómodo enseguida, vas a comprobar como todo es fácil, está a mano y no tiene ninguna dificultad. Vas a ver que el tema de la ansiedad se toca desde muchas perspectivas y con el enfoque adecuado, sin paternalismos.

Los videos son interesantes (al menos para mí, y creo que para una mayoría) y te ayudan a entender mejor todas las caras del problema, desde sus orígenes hasta los instrumentos y técnicas con los que te puedes enfrentar a él.

Luego hay algo muy importante como los ejercicios, que te ayudan a tomar una actitud proactiva. Ni este problema ni ningún otro se soluciona oyendo a un señor hablar, por muy interesante o acertado que sea lo que te está contando. Tomar acción es imprescindible para avanzar, porque sólo cuando pones en práctica lo que se te enseña, empiezas a experimentar cambios.

Ojalá pudiera contarte que en unas pocas semanas ya he notado una gran mejora, pero lo que no voy a venderte es que este método hace milagros.

No me preocupan tanto los tiempos y los plazos como el resultado final, por eso creo que es importante acercarse a él con la mentalidad correcta. La ansiedad es un problema muy enraizado en el interior del cerebro, y cambiar eso no se hace en 30 días.

Lo que yo quería saber era si el método era un engañabobos en el que al final te quedabas con la sensación de haber perdido tiempo y dinero, y afortunadamente, después de haberlo probado ya puedo decir a cualquiera que no es así.

La mejora dependerá del interés que pongas en trabajar el método y en tus circunstancias particulares, pero lo que sí puedo decir es que la plataforma cumple lo que promete. Un tratamiento serio y exhaustivo del problema, el apoyo de especialistas y toda la información que necesitamos para empezar a implementar cambios en nuestra vida. Más no se puede pedir.