Alonso convoca un "pacto de rentas" para impulsar la subida de salarios

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha anunciado este martes la convocatoria de un "pacto de rentas" con empresarios y sindicatos con el fin de crear una mesa de debate para analizar la subida de los salarios.

En una rueda de prensa donde ha presentado los resultados del Boletín de Coyuntura Económica de Tenerife relativo al cuarto trimestre de 2017, el presidente tinerfeño ha comentado que el objetivo es arrancar las reuniones la próxima semana, insistiendo en que el aumento de los salarios debe ser "sostenible" para no poner en riesgo el crecimiento económico.

Además, ha señalado que habrá descuentos para los jubilados en los servicios que ofrece el Cabildo, caso de los transportes o las actividades culturales, como fórmula para "mejorar" las pensiones de baja cuantía, y que se va estudiar la subida de sueldo de los casi 100.000 trabajadores de la corporación y las empresas públicas.

Alonso cree que la población ve la recuperación económica en general pero no en particular, "aunque tenga trabajo", y ha precisado que aunque el Cabildo "no es competente" en materia de concertación social, "da un paso adelante para liderar el debate".

En esa línea, ha apuntado que muchos empresarios de la isla, especialmente los hoteleros, tienen una "voluntad inequívoca" de que la riqueza se distribuya mejor, y con la reforma laboral en vigor, hay "margen de maniobra" para impulsar subida de salarios solo en la isla, por ejemplo, ya que "el convenio empresa es más relevante que el sectorial".

Sobre la mejora retributiva de los empleados del Cabildo, ha comentado que desde Recursos Humanos ya se está analizando la propuesta que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año con el fin de extrapolarla a la corporación.

Según el presidente, el Cabildo tiene "base económica" para acometer una subida salarial y además debe "dar ejemplo" al resto de la sociedad como "primera empresa de la isla".

El titular de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, se ha mostrado a favor de que se abra el debate entre agentes económicos y sociales, si bien ha advertido de que hay que tener una "visión integral" del problema, tras varios años de crisis, y analizar "sector por sector". "No conviene generalizar", ha indicado.

El Boletín de Coyuntura que elabora la Cámara estipula que la isla acumula cuatro años consecutivos de crecimiento económico, si bien advierte de una "desaceleración" en los próximos meses debido especialmente a la bajada del turismo por la recuperación de otros destinos competidores, aunque "no será dramática", ha apuntado Sesé. HAY QUE "HUIR DE LOS POPULISMOS", SEÑALA LA CÁMARA

En cuanto a los principales indicadores, la directora general de la Cámara, Lola Pérez, ha resaltado el aumento de actividad de la industria y la recuperación de la construcción, y a nivel general, ha incidido en el aumento de más de 12.000 afiliados a la Seguridad Social y los 371.000 ocupados que tiene la isla, casi en niveles previos a la crisis.

No obstante, ha advertido de que el incremento de la población activa no ha permitido un descenso notable del paro, que solo ha caído en unas 10.000 personas surante el último año y cerró 2017 con unas 106.000 personas, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Cara al futuro, Sesé ha pedido "no caer en la complacencia, huir de los populismos" y aplicar reformas para adaptarse a los nuevos cambios económicos, impulsando también la inversión ante el "colapso" de algunas infraestructuras que están lastrando el crecimiento, y la lucha contra el desempleo estructural.