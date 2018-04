El sector de las ambulancias secunda la cuarta jornada de huelga

Los trabajadores de las ambulancias en Canarias llevaron a cabo hoy su cuarta jornada de huelga, convocada en protesta por la situación de bloqueo que sufre el convenio colectivo que mantiene con las patronales Arcea y Acea.

Pedro Moreno, de CCOO y coordinador de la negociación del convenio de ambulancias de Canarias, aseguró en la concentración realizada esta mañana frente al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, que con esta jornada, la primera del mes de abril, empieza igual que lo hizo el mes de marzo: “Convencido de que el convenio se tiene que resolver y sin ninguna propuesta de las organizaciones empresariales”.

Moreno indicó que, después de una reunión del comité de huelga tras la jornada del 28 de marzo, se decidió mantener el calendario de manifestaciones, así como acudir al Parlamento a seguir pidiendo explicaciones. “Vamos al parlamento a exigir que de lo nuestro también hay que hablar y queremos que se resuelva en estos meses”, indicó el coordinador.

Los sindicatos CCOO y USO ya habían realizado una propuesta en la que pedían una congelación salarial en el año 2017, un aumento del 1,5% para 2018 y un 3% hasta 2021. Sin embargo, la réplica que obtuvieron por parte de la patronal fue una congelación salarial en 2017, un aumento del 0,5% en 2018 y un 2% en los años posteriores, algo con lo que se mostraron “insatisfechos”.

Moreno señaló que las personas que se estaban manifestando hoy eran los trabajadores que no estaban de servicio y se podían incorporar, ya que, con la orden de servicios mínimos de la Consejería de Sanidad, se está “evitando que los trabajadores puedan ir a la huelga”. De la misma forma, aseguró que seguirán manifestándose “en estas duras condiciones” ya que incorporarse a las empresas a trabajar con normalidad y “permitir que el convenio colectivo no se renueve” es algo que no tienen previsto.

El coordinador de la negociación también declaró que se dirigirá al fiscal Anticorrupción para que investigue “algunas situaciones que tienen que resolverse y no tienen nada que ver con el convenio colectivo, sino con una explotación fraudulenta del servicio de ambulancias de la comunidad autónoma”.

“Le pedimos a los compañeros y compañeras que resistan porque volver a trabajar en estas condiciones en las islas no se soporta ni un día más”, aseguró Moreno.