Al ritmo de los históricos

A falta de nueve jornadas para que finalice la temporada regular en la Liga Endesa, Mateusz Ponitka sigue coleccionando distinciones como integrante de la plantilla del Iberostar Tenerife más valorado en cada partido. La más reciente, el pasado domingo en Bilbao. De hecho, en 25 partidos disputados por el Canarias en esta competición en lo que va de curso, el polaco recibió la mayor puntuación en catorce choques. En cómputos globales, presenta la tercera nota más alta de todos los jugadores de la máxima categoría, con 458 créditos. Solo tiene por delante a Norel (Gipuzkoa) y a Landesberg (Estudiantes).

Si se establece la clasificación con la referencia del promedio de puntuación, Mateusz también es tercero. Los registros de Tornike Shengelia (Baskonia) y del citado Norel son un poco superiores.

En su primera experiencia profesional en España -el verano pasado se comprometió con el Iberostar por un año con opción a otro-, el alero se está haciendo un sitio entre los jugadores más destacados en la historia del Canarias en la Liga ACB. Por lo pronto, va camino de acabar la temporada como el mejor MVP del club en su última etapa en la competición. Para ello tendría que mantener su promedio de valoración (casi 20 por partido). El récord desde la campaña del regreso a la Liga Endesa lo estableció Luke Sikma en la Liga 2014/15, con una media de 15,64.

En cambio, sí está lejos de los 27,62 puntos de media con los que Ray Smith terminó el ejercicio 90/91, y también de los 25,42 de Eddie Phillips en el curso 86/87. Son dos apellidos escritos con letras de oro en el club; espacio en el que Mateusz se está ganando un lugar a base de notables actuaciones.

Entre todas, la más brillante fue la que completó en el partido de la undécima jornada ante el Barcelona, en el Palau Braugrana, donde venció el Iberostar por 91-93. Ese día, Ponitka aportó 28 puntos y diez rebotes, y se marchó a los vestuarios con 38 créditos de valoración, la más alta de un canarista en la Liga ACB 2017/2018.

"No me importan mis estadísticas individuales"

Mateusz Ponitka se toma con naturalidad los elogios que recibe periódicamente y no pone sus méritos por delante de los intereses colectivos, ahora centrados en clasificar al Iberostar para las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. "Trabajo para ser mejor jugador, y si ese momento ha llegado ahora, me quedaré muy contento por ayudar al equipo a ganar", comentó ayer antes de asegurar que no le obsesionan las estadísticas. "Mis registros individuales y mis partidos no me importan; lo que quiero es llegar al playoff y no finalizar la temporada en mayo", advirtió. El siguiente desafío pasa por ganar en la cancha del Unicaja (domingo, 11:30). "Nos enfrentaremos a un rival de Euroliga con el que estamos empatados en la clasificación de la ACB", recordó el polaco. "Iremos a jugar nuestro baloncesto", añadió para apuntar que el Iberostar ya fue capaz de derrotar al Unicaja en el Santiago Martín (81-67).