"Puedo ejercer como líder, pero confío mucho en mi equipo"

Kyra Holt vive, a sus 23 años, la primera experiencia en el voleibol europeo. Llegó a la Isla en los primeros días del año para convertise en la atacante principal del Dimurol Libby's. Le ha costado adaptarse, pero en Logroño ya brilló para protagonizar el triunfo ante el Minis de Arluy que permite ahora a su equipo tener el factor cancha en la semifinal ante el Arona.

¿Se siente ya adaptada al equipo y al voleibol español?

Me siento cómoda con el equipo y no tengo dudas sobre el nivel de juego porque en Logroño nos fue muy bien. Es verdad que yo no me focalizo mucho en el trabajo personal, sino que me centro en el colectivo. Eso, para mí, es lo más importante.

¿Qué diferencias ha notado en este salto a Europa que decidió dar a principios de año?

Pienso que Europa es muy distinta a Puerto Rico o Estados Unidos cuando hablamos de voley. Es la primera vez que juego aquí y eso se nota. Es una liga nacional, aquí hay más cambios y cosas que no se dan allí. Pero estoy dando lo mejor de mí para adaptarme a esta nueva experiencia y ayudar al equipo en todo lo que pueda.

¿Ya se está viendo a la Kyra de verdad o todavía tiene margen de mejora en su juego?

Aquí llegué algo tarde, con la competición empezada, y una semana después de aterrizar ya estaba jugando el primer partido. A Puerto Rico pude llegar temprano y tuve tiempo de coger la idea de juego del equipo. Me costó menos que aquí, pero ahora ya estoy bien y preparada para este "playoff" en el que esperamos ganar.

¿Cómo llega el equipo a esta serie semifinal del "playoff" contra el Arona Voley?

Tengo mucha confianza en mi equipo. Creo que podemos hacer mucho. Vamos a luchar para llegar a la final.

¿Qué diferencias va a haber con el partido que les ganó el Arona en la Copa de la Reina?

No va a ser la misma competición y estamos en otro momento de la temporada. Creo que ellos tienen una misma fórmula de juego y van a ofrecer lo mismo porque nos ganaron así. Pero los equipos nos conocemos mucho. Nosotros también les hemos ganado dos veces, y una de ellas en su cancha. Creo que tenemos la balanza de ganar y perder contra ellas y sabremos sacar lo mejor de nosotras para pelear por el pase.

¿Qué destacaría del Arona? ¿Es posible que tengan una líder como Elzbieta Nykiel y el Haris no o usted se ve con esa capacidad de asumir el liderazgo?

Si la gente me ve como líder, bien. Pero mi función como receptora/atacante es asumir muchos ataques. Por encima de todo, quiero ayudar al equipo siempre. Acepto ese papel si me toca, pero creo que es mejor pensar siempre en el colectivo.

¿Hay favorito en la semifinal del "playoff"?

En mi opinión, mi equipo siempre es favorito. Hay que pensar que puedes ganar a cualquiera. No me planteo si será una serie larga o se resolverá en tres partidos. Prefiero pensar en el primero, intentar ganarlo y luego ir a por el segundo. Paso a paso.

Aunque eso se resolverá cuando acabe la Superliga Iberdrola, ¿se plantea seguir en el Haris?

Jajaja (ríe). Esa es la gran pregunta. Me gusta la gente de aquí, cómo es, y me gusta vivir en una Isla. Claro que para mí es una opción quedarme en este club y me lo plantearía si me lo ofrecen.