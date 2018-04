Cifuentes no puede aclarar si se falsificó el acta de su trabajo: "Debe ser la propia Universidad"

Mario El medio que publico la información, no ha acreditado falsificación. Por qué tiene que dimitir? Por ...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este miércoles que ella, como alumna, no puede aclarar si el acta de su trabajo fin de máster (TFM) que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha sido falsificada o no y ha derivado las explicaciones al centro.

"Como alumna yo no lo puedo aclarar, debe ser la propia Universidad", ha dicho durante su segunda intervención en la única referencia que ha hecho de forma indirecta a la información publicada por El Confidencial sobre el acta del TFM que contendría, al menos, dos firmas falsas y que se habría hecho hace dos semanas, cuando saltó la polémica.

Durante este turno de intervención en el Pleno extraordinario celebrado en la Asamblea de Madrid sobre la cuestión, la presidenta se ha dedicado a defender punto por punto algunas de los interrogantes que han surgido y ha asegurado que su versión ha sido siempre la misma. "Los únicos que han tenido que ir cambiando e improvisando la versión son los que me acusan a mí", ha apostillado la dirigente madrileña.

En este sentido, ha explicado que la funcionaria no había falsificado sus notas sino que fue un catedrático, el profesor Pablo Chico, quien ordenó el cambio así como que había otros alumnos afectados en la misma situación.

Asimismo, ha sostenido que en la matrícula original del máster la dirección que consta es la de su domicilio pero al haber habido traslado domiciliario, por ser delegada del Gobierno y tener su casa en la propia sede, la universidad lo actualizó.

Sobre su no asistencia a clase, la presidenta autonómica ha defendido que, pese a que los estudios fueran con carácter presencial", muchos de estos "se adaptan a las posibilidades y a los horarios de los alumnos que trabajan y no tienen mucho tiempo". "Esto se hace así y yo me acogí a ello", ha sostenido.

En lo referido a su Trabajo Fin de Máster, Cifuentes ha recordado que ya ha autorizado a la Universidad a que lo difunda aunque ha asegurado que ya ha mostrado una prueba de que lo presentó: la certificación académica. La presidenta, ante la posibilidad de que lo hubiera presentado pese a tener alguna asignatura todavía pendiente ha explicado que se trata de "una práctica habitual", el evaluar los trabajos y guardar la nota.

La dirigente 'popular' ha contestado también a la acusación de que el día de la presentación de dicho TFM, 2 de julio de 2012, tendría que haber estado supervisando el dispositivo de seguridad de la celebración de la Eurocopa que ganó la Selección Española de Fútbol. Dicha supervisión corresponde, según ha dicho, a la Jefatura Superior de Policía.

En cuanto a la tasa de 6,11 euros que se pagó en diciembre, después de que supuestamente se hubiese terminado el máster, Cifuentes ha señalado que "corresponde a gastos de Secretaría y en ningún caso de matrícula".

"¿Saben cuál es el problema? Que da igual lo dicho o lo aportado, da igual porque ustedes han venido con el guion aprendido. Son los magistrados Ruiz-Huerta, Aguado y Gabilondo que han sentenciado y juzgado", ha concluido su intervención dirigiéndose a los portavoces parlamentarios de la oposición.

