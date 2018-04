Denuncian coacciones para secundar la huelga

Los trabajadores del sector de las ambulancias sigue en huelga. Por cuarta jornada sucesiva, los sindicatos de CCOO y USO han llamado a sus afiliados y resto de profesionales a secundar un paro de tres horas para reivindicar la firma de un nuevo convenio colectivo por parte de las patronales.

Esta vez, sin embargo, el portavoz de la huelga de CCOO, Pedro Moreno, denunció que ha habido "coacciones" a trabajadores por querer secundar la huelga. En concreto, Moreno narró el caso de una trabajadora de Fuerteventura afiliada a su sindicato que, tras acudir a la jornada de huelga, la empresa le ha trasladado "a un turno de cuatro días seguidos". "Tanto en Lanzarote, como en Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, todo aquel que tome medidas contra la empresa es sancionado y despedido", argumentó.

No obstante, en un documento al que ha tenido acceso este periódico, los trabajadores del sector en Fuerteventura han argumentado que "no están secundando la huelga" al no "estar de acuerdo con el sindicato CCOO, sus planteamientos, ni formas mostradas durante el conflicto".