El Barcelona sentencia a trompicones

El Barcelona encarriló la eliminatoria en un partido extraño que se decidió a trompicones, con dos tantos en propia puerta del conjunto italiano, que en el Camp Nou no fue capaz de contrarrestar la pegada azulgrana. Imprecisos y sin fluidez en la circulación del balón, el Barcelona no encontró el ritmo, especialmente en la primera media hora. No ponía en aprietos el Roma a Ter Stegen pero llegaba con facilidad a su área. Así fue como Dzeko, en el minuto 9, cayó dentro del área tras un forcejeo con Semedo que bien podría haber acabado en penalti. El primer tanto fue un reflejo fiel a los primeros 45 minutos. Messi e Iniesta se inventaron una pared en el eje central y, a trompicones, el balón llegó al área donde De Rossi, en su afán de evitar el disparo del argentino, rechazó el balón y despistó a Allison. Tras la reanudación, se repitió el guión del primer tiempo. El Roma, ambicioso, buscó al Barcelona en su área. Perotti tuvo el empate, pero no supo conectar con la testa el centro preciso de Florenzi al corazón del área. En el segundo gol, la mala suerte volvió a cebarse con el equipo italiano. Rakitic y Messi conectaron tras un saque de esquina, el croata percutió y su centro lo remató Umtiti. El balón tocó el poste y, en el rebote, Manolas transformó el segundo. El Roma no se achicó y buscó, con valentía, un tanto que le diera vida. Al contraataque se sumó Piqué que, atento al rechace, transformó el tercero sin oposición (3-0, min.59). Ter Stegen hizo dos grandes paradas evitando el gol romano, que llegó. A la tercera fue la vencida y Dzeko, en el 80, cazó un balón en el interior del área y marcó. Pero en el 87, apareció Luis Suárez con un gol de "9" en un regalo de la defensa.

"Prefería un 3-0"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no ha aceptado bien que su equipo encajase un tanto. "Hubiese preferido un 3-0 al 4-1 que hemos conseguido", dijo. "El Roma es un buen equipo, nos han dificultado mucho la salida del balón y nos han apretado. Cuando les hemos superado, hemos querido hacer las cosas demasiado rápido. Cada vez que nos llegaban, había peligro", ha apuntado el preparador. De los dos goles en propia puerta del Roma, Valverde ha respondido: "Si no te acercas a la portería, no entran goles. Tanto da si los marca el otro equipo en su propia puerta", añadió el técnico, que no ve la eliminatoria resuelta a pesar del resultado tan favorable.

Suárez, tras 400 días

Tras el tanto que anotó ayer, el delantero uruguayo Luis Suárez puso fin a una racha de más de un año sin ver portería en la máxima competición europea. El delantero azulgrana no celebraba una diana desde la memorable remontada por 6-1 que el Barcelona obtuvo la temporada contra el Paris Saint Germain. Desde entonces, cerca de 400 días sin ver sumar un gol en Europa.

4-1

barcelona-roma

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets (Paulinho, 66'), Rakitic, Iniesta (Denis Suárez, 85'), Sergi Roberto (André Gomes, 83'); Messi y Suárez. Roma: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (Gonalons, 60'), De Rossi (Defrel, 76'), Strootman; Florenzi (El Shaarawi, 72'), Perotti y Dzeko. Árbitro: Danny Makkelie (HOL). Amonestó a Kolarov y Struttman. Goles: 1-0, m.38: De Rossi (pp); 2-0, m. 57: Manolas (pp); 3-0, m.59: Piqué; 3-1, m.80: Dzeko; 4-1, min.87: Suárez. Incidencias: Camp Nou ante 90.106 espectadores.