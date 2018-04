Beirán: "Hacer cuentas no funciona"

Javi Beirán tiene experiencia y autoridad suficientes para recetar lo que el equipo necesita en un momento clave de la competición. El Iberostar juega en Málaga, el domingo, un partido básico para sus aspiraciones de estar entre los 8 mejores. Beirán no va más allá, nada de hacer cuentas. "Eso no funciona, puede pasar cualquier cosa. El Joventut llevaba tres meses sin ganar y lo consiguió contra el Gran Canaria. Si haces cálculos, pierdes con quien menos te lo esperas y se va al traste todo", avisa. No obstante, valora que "los próximos cuatro partidos son contra rivales directos y nos jugaremos parte de las opciones para llegar al objetivo".

El primer obstáculo está en Málaga, ante el Unicaja, que juega hoy en Turquía. "¿Cansancio? Creo que no lo notarán, al igual que nosotros cuando jugábamos la Champions. Llevan muchos años jugando dos competiciones, aunque, quizás, la Euroliga sea más exigente este año. Ahora ya casi ha terminado y no se juegan nada, pero está el riesgo de las lesiones. Aún así, tienen una plantilla amplia y rotan. Más que el cansancio, donde más se puede notar, es en la preparación del partido. Sí que ayuda tener algo más de entrenamientos para matizar pequeños detalles de la defensa o ataque. Es más importante eso que el tiempo en sí" dijo.

Beirán asegura que los triunfos, como el último, alimentan el optimismo, y considera que han "mejorado en ataque y defensa, pero no lo hemos hecho los 40 minutos", añade refiriéndose a la amplia ventaja que se redujo al final ante Joventut y Bilbao. "Espero que podamos aprender de ello. Tenemos que ser conscientes de que en todo el choque hay que estar bien. El Unicaja perdió los tres últimos partidos y va a ir a dar el máximo. Y si tenemos esos bajones, nos va a costar mucho ganar". El alero canarista cree que "viniendo desde abajo, es bastante bueno conseguir engancharnos con el grupo que tiene catorce y quince victorias. Esperamos llegar con opciones al último cuarto, y si es con ventaja, mejor; evitando que consigan rentas como hace tres semanas. Si lo logramos, tendremos muchas opciones".

En el plano individual, asume que "no es fácil jugar menos de lo que quieres. Somos muchos y el entrenador decide. Intento mejorar e intentar hacerlo en varias posiciones para ayudar al máximo al equipo en lo que resta de temporada".

Finalmente, respecto a Davin White, admite que su situación "es complicada. Somos bastantes, siempre hay que hacer convocatorias y le tocará quedarse a alguien fuera. White lleva tres años con nosotros y no es agradable que haya sido el descarte. Al final es decisión del míster y, como dijo en Bilbao, debe demostrar que puede ayudar. Ojalá no baje los brazos y siga entrenando. Nosotros lo apoyamos, porque es un gran jugador y nos ha aportado mucho, y en momentos clave puede meter canastas muy difíciles. En momentos de atasco, ve el aro y sabemos cuáles son sus virtudes y tenemos que aprovecharnos de ellas", terminó.

El Unicaja despide la fase regular de Euroliga hoy en Turquía

El Unicaja Málaga juega esta tarde (18:15) en Turquía, ante el Fenerbahce, con la idea de ganar para terminar en la novena posición del Top 16. Hoy también juegan el Baskonia, una cita clave ante el Efes (20:00), y el Barcelona, un choque intrascendente ante el Khimki. Además de la baja del pívot georgiano Giorgio Shermadini por lesión, Joan Plaza tendrá la ausencia del escolta Morayo Soluade, que sufrió una microrrotura fibrilar.

El UCAM Murcia optará a suceder al Iberostar en la BCL

El UCAM Murcia resolvió con más dificultades de lo esperado su trámite ante el Pinar Karsiyaka (81-72) y, haciendo valer el +14 de la ida, certificó su presencia en la "Final Four" de la Champions FIBA. Los de Ibon Navarro continúan soñando y estarán en la final a cuatro para tratar de suceder al Iberostar Tenerife en el palmarés. El AEK, el MHP Riesen y el Mónaco son los otros tres equipos que se han clasificado.