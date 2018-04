"Le he dicho al equipo que podemos eliminar al Haris"

Diagonales, zagueros y "aces" que quebrantan defensas y neutralizan a las mejores líberos de la categoría. Así lo atestiguan los tres MVP obtenidos en este curso. Elzbieta Nykiel Helena "Ela" (Debica, 06/07/1983), desde su llegada en el pasado curso, ha dejado constancia de su gran desempeño sobre el rectángulo.

Después de pasar por la élite de su país natal, Polonia, y Turquía, decidió decantarse por la ambición. El equipo del sur de Tenerife le convenció con su proyecto en el que ella, a la par que jugadora, desarrolla las funciones de preparadora física. A la postre, ella y Romina Lamas han impregnado a la plantilla de una competitividad que ha mejorado de manera sustancial las cualidades de las jóvenes. Ese ha sido el ingrediente principal de un equipo que iba a pelear por la permanencia en su estreno en Liga Iberdrola, y que al final fue subcampeón de Copa y ahora peleará por la Liga.

Después de ser jugadora de ligas de primer nivel, apuesta por un recalar en un proyecto de Superliga 2. ¿Qué motivos le impulsaron a ello?

Tenía que salir de Polonia. Después de 17 temporadas, jugar allí ya me aburría. Me fui a Turquía, donde coincidí con Romina (Lamas). Me propuso la idea y me gustó. En España hay un nivel alto, aunque quizá el de Polonia y Turquía sea superior. La ambición del proyecto y la climatología terminaron por decantar mi decisión.

Una vez aquí, y en vista a la temporada del Arona, el tiempo le ha dado la razón.

Ha salido muy bien. Las jugadoras que tenemos más experiencia hemos intentado que las más jóvenes crecieran y mejoraran. Al principio fue duro, tuvimos que trabajar mucho con las compañeras. Un punto de inflexión fue la incorporación de Nira (Pérez) y Anita (Ana Correa); desde ese momento el nivel subió y eso fue lo que nos llevó al subcampeonato de la Copa y, ahora, a los "playoffs".

Ya que lo menciona, ¿se podría decir que la Copa fortaleció a las jugadoras más noveles?

Sí. Desde que nos clasificamos, las más veteranas les dijimos a lás más jóvenes que que no era suficiente con estar, había que competir. Hicimos un gran torneo, quizá en la final nos pesó el desgaste. Las chicas han evolucionado muchísimo.

¿Esa evolución es suficiente para afrontar con opciones el "playoff?

El equipo se ha superado a sí mismo. Las más jóvenes dieron un salto de nivel para clasificarse para la Copa, otro para particpar en ella y ahora veremos si dan un tercero. Yo les dije que podíamos superar al Haris, no obstante somos conscientes de que tenemos un equipo poco numeroso. Desde que una no tenga su mejor día, otra del sexteto debe hacer lo suyo y lo de esa compañera.

En la Copa ya consiguieron vencer al Haris. ¿En este formato a cinco duelos, será más difícil?

Son más partidos y además tienen el factor cancha. El Haris es un equipo muy difícil con jugadoras con gran nivel y experimentadas. Ya nos ganaron las dos veces en Liga.

¿Dónde puede estar la clave para pasar la eliminatoria?

En seguir jugando como equipo. Tenemos que estar todas al cien por cien. La clave de este equipo es la mezcla entre veteranía y juventud. El factor mental ha sido una de las mayores preocupaciones del cuerpo técnico, creemos que es fundamental incidir en ese aspecto. Ambos equipos nos conocemos a la perfección, sabemos los pocos puntos débiles del rival, intentaremos atacarlos.

¿Cuáles son esos puntos débiles a los que hace alusión?

(Se ríe). No voy a descubrirlos, sería darles pistas de nuestro ataque. Aún están a tiempo de leerlo e intentar trabajar en ellos.

¿El Arona se siente capaz de ganar la Liga?

Llegados a este punto no renunciamos a ello. No sabemos cuando será la próxima vez que podamos disputar el título. Siempre quiero ganar, no juego por pasar el rato, lo hago para competir siempre. Tengo una deuda conmigo misma, nunca he ganado una liga. En Polonia me quedé a un punto de ella. Tengo hambre del título.

En vistas al futuro. ¿Seguirá la próxima temporada en el Arona?

No lo sé. Es difícil avanzarlo desde ya, aunque sí me he planteado el dedicarme a entrenar y dejar de jugar para la próxima campaña. No creo que me vaya a otro equipo, me siento muy bien en Tenerife, pero nunca se sabe, esto es deporte.

Para terminar. Usted es parte de un cuerpo técnico formado íntegramente por mujeres. ¿Qué valoración le merece?

Es un gran proyecto. No obstante, nosotros no queremos reivindicar la imagen de la mujer por encima de la del hombre, buscamos la igualdad y demostrar que las féminas también somos capaces de liderar un proyecto en la élite. Nuestró afán es el de servir de modelo.