Cámara, "a un paso" de asegurar su continuidad por otra campaña

Como pasó hace un mes con Carlos Ruiz, que se ganó su continuidad en la plantilla del Tenerife por un año más, hasta el 30 de junio de 2019, por participar en un mínimo de 20 partidos de esta temporada, con más de 45 minutos en cada uno, Raúl Cámara será el siguiente jugador blanquiazul en renovar. El lateral acumula diecinueve actuaciones con el tiempo requerido dentro del terreno de juego y, por tanto, se encuentra "a un paso" de activar la cláusula de renovación automática que se incluyó en la última revisión de su contrato, en abril de 2017.

"Me queda poquito", admitió el madrileño ayer en Radio El Día. Tan poco, que el domingo que viene podría garantizar su presencia en el próximo proyecto tinerfeño. No obstante, aclaró que, en cualquier caso, dejará que el club tome una decisión sobre la conveniencia de que forme parte del plantel de la campaña 18/19. "Tampoco quiero ser un estorbo para nadie, y si el club o el entrenador que esté no cuenta conmigo, no voy a estar donde no me quieran", aclaró.

Después de casi cinco temporadas completas en el Tenerife, Raúl afirmó que estaría encantado con otra más. "Aunque añoro mucho a la familia, me siento muy cómodo en la Isla. Poco a poco hemos hecho un nidito aquí y mis dos hijas son tinerfeñas", contó Raúl, que el pasado mes de febrero cumplió 34 años. Siendo un veterano, asegura que se encuentra en un momento óptimo de forma. "Mi receta ha sido la de intentar entrenar al máximo todos los días, cuidarme todo lo que puedo, procurar ser competitivo y adaptarme a lo que me piden. Luego, es muy importante que te respeten las lesiones. Físicamente me siento bien y, aunque es una realidad que tengo 34 años, veo que hay chavales de 18 o 20 que suben a entrenar con nosotros que no están tan fuertes, y a algunos los veo con menos ilusión".

Dispuesto a seguir "dando guerra", Cámara se aproxima al momento de alcanzar la renovación de su contrato "con la conciencia tranquila" por haberlo "dado todo en el trabajo diario".

Probablemente, este domingo por la noche quedarán solo cuatro jugadores con contrato hasta junio de 2018: Iñaki, Casadesús y los cedidos Longo y Álex Mula.