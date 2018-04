Ventajas de emprender un negocio de lavanderia autoservicio

Todos hemos visto las típicas películas donde las lavadoras en casa no existen y la ropa se lleva a lavanderías de barrio. Lugares donde el proceso se pone en marcha con una moneda, donde las personas lavan su ropa sucia y en ocasiones también, algunos trapos. Se trata de la lavanderia autoservicio.

Este negocio que es tan típico de las películas americanas que vemos desde pequeños, hoy en día se está trasladando a nuestro país, siendo un gran negocio en auge. Y es que, multitud de personas optan por estos servicios. No es de extrañar que sigamos una vez más, el ejemplo de las costumbres americanas.

Los pisos más pequeños, los tendederos inexistentes, la falta de tiempo, la presencia de electrodomésticos que no todos tenemos… El caso es que, cada vez más son los clientes que aparecen en este tipo de establecimientos, y cada vez más, los negocios que comienzan a surgir en este nuevo nicho.

Crece el número de clientes

El tiempo es uno de los principales factores por los que cada vez más personas utilizan este tipo de servicios. Hemos de tener en cuenta que, no todo el mundo dispone de secadora en su casa, y el poder hacer una colada en 60 minutos, con la ropa lista para planchar o para guardar, no es algo que se pueda conseguir con electrodomésticos caseros.

Vivimos en un mundo acelerado, donde cada vez necesitamos más tiempo, más horas para trabajar, para estar con la familia y para disfrutar, por eso, cualquier negocio que haga que las personas ahorren tiempo en sus labores domésticas, solo puede ir en crecimiento.

La comodidad también es otro tema a tratar. Y es que, no siempre tenemos espacio suficiente para tender, no tenemos secadora, o hay prendas que no pueden estar expuestas al clima. Para ello, los servicios de lavandería autoservicio, han hecho el mundo más fácil a millones de personas. Por eso, cada vez son más los clientes que surgen para este tipo de negocios.

Y cómo no podía ser menos, entre las numerosas ventajas también cabe destacar el ahorro económico, y es que es cada vez más la gente que se da cuenta que es más económico lavar en uno de estos establecimientos que en nuestra propia casa. Edredones, mantas y todo tipo de ropa, a un precio más barato y con la comodidad de tenerlo listo en una hora.

La domótica es la clave

Una de las piezas clave en la lavanderia autoservicio es la domótica. Se trata de la inversión principal que debemos hacer si estamos pensando en montar este tipo de negocio. Y es que, lavadoras y secadoras son los principales componentes de estos locales.

El funcionamiento es una ventaja por sí mismo. Las lavadoras funcionan solas, al igual que las secadoras. No hace falta que haya ninguna persona encargada, sino que son los mismos clientes los que pueden activarlas con unos sencillos pasos.

Además, si hay algún problema el encargado podrá reiniciarlas fácilmente. De hecho, ni siquiera es necesario que haya una persona encargada en la tienda, sino que con el teléfono móvil y de modo remoto.

Un negocio que mira al futuro

En los tiempos que corren tener una idea innovadora es algo que todos buscamos y que es muy complicado encontrar. Quien quiera comenzar su vida de empresario tendrá que pensar en algo que sea rentable, que esté de moda y que esté empezando, es decir, el buen empresario apuesta por un negocio que mire al futuro.

La opción de montar una empresa de lavanderia autoservicio es una de estas elecciones que apuestan por lo innovador pero de un modo seguro. Porque no podemos dudar que los tiempos cambian y que las personas tenemos nuevas necesidades, inclinarse por estas nuevas necesidades, es una forma segura de asegurarse el éxito.

Hoy en día, encontramos empresas que permiten abrir una franquicia con este modelo de negocio. Se trata de una forma de apostar sobre seguro, en un sector emergente y con la confianza de contar con una gran empresa detrás.

Si tienes un local que no puedes vender o alquilar, o has encontrado un lugar perfecto para comprar, seguramente tienes la oportunidad de emprender un negocio de éxito. Poniéndote en contacto con la empresa de lavanderia autoservicio, podrás encontrar el modo de encontrar la mejor forma de comenzar.

Dependiendo del local del que dispongas podrás tener la opción de montar un espacio u otro. Hablando con los responsables de la franquicia podrás solucionar todas tus dudas y obtener la mejor solución pensada expresamente para ti.