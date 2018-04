Antona garantiza que habrá 75% de ayuda en los billetes a la Península

El presidente del PP canario, Asier Antona, presumió ayer de los parabienes del nuevo presupuesto estatal para Canarias, pero aprovechó aún más su rueda de prensa junto a las diputadas nacionales Ana Zurita y María del Carmen Hernández Bento para anticiparse a cualquier grupo que quiera apropiarse el mérito de que la subvención a los billetes de pasajero de avión o barco entre Canarias y Península pasará del 50% actual al 75% que planteó desde el año pasado NC y al que se fueron sumando luego CC, PSOE, Podemos y hasta Cs, si bien en este último caso si se extiende a Baleares, Ceuta y Melilla.

Antona no quiso (o no pudo) aclarar si ese aumento se sustentará en la condición de servicio público o mediante otra fórmula, aunque dejó entrever que se mantendrá el mismo sistema actual con la salvedad de la subida. Tampoco desveló si la confirmación de la medida, dado que no se contempla en el texto de los presupuestos aprobado la semana pasada por el Gobierno central, se la dio el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y se limitó a recalcar que es lo que contempla el Ejecutivo.

La medida supondrá una inversión anual de unos 300 millones, según los cálculos realizados, y, al no incluirse en el texto inicial, ha sido reivindicada por CC, NC y otros grupos en estos días.

Por lo demás, Antona se desenvolvió muy orgulloso ayer de lo que supondrán las nuevas cuentas estatales para Canarias, siempre que logren los votos necesarios y no se prorroguen las actuales. Un cambio que calcula en unos 400 millones de euros porque, según recalcó y entre gastos e inversiones, los presupuestos desembolsarán unos 1.500 millones durante este año. De ahí que, en varias ocasiones, ironizase al presentar a Zurita y Bento como las "diputadas 175 y 176", en alusión a los votos claves de Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC).

Eso sí, se mostró muy dubitativo y crítico con la capacidad del Gobierno regional para ejecutar lo que considera una lluvia de millones, toda vez que, durante 2017, no se gastaron 101 millones para carreteras y hubo un superávit de hasta 296 millones que, al menos, podrán recuperarse ahora con adendas o reincorporaciones.

El líder del PP subrayó también que los siete convenios suscritos entre las Islas y el Estado recibirán este año más dinero, aparte de lo previsto para el plan contra la pobreza (6 millones) o los 3 para la enseñanza de 0 a 3 años.

Por todo, cree que los diputados canarios del PSOE y Podemos no tienen motivos para rechazar "las mejores cuentas de la historia" para las Islas y les invita a romper su disciplina de voto.

Reparto por cada provincia canaria

Antona le dio protagonismo a Zurita y Bento respecto a las inversiones para las dos provincias, aunque antes destacó gastos como los 5 millones para el transporte de plátanos isleños a la Península, los 300 para carreteras, los 42 para Empleo, 40 para obras hidráulicas o 42 para infraestructuras turísticas. Por supuesto, remarcó los 380 en transporte y, eso sí, teme mucho que no se ejecute buena parte de estas partidas y considera que ya no existe la excusa de que Madrid "nos maltrata". Luego, Zurita detalló que se han incluido 2,86 millones para estudios y proyectos del tren de Tenerife, 14,6 millones para el aeropuerto Tenerife Norte y 37,2 millones para el del Sur, así como 72 para el puerto de Granadilla y 3 para la reposición de Las Chumberas. Por su parte, Bento destacó que la inversión en su provincia sube un 80% y se sitúa en 339 millones de euros, lo que la coloca en quinto lugar, con inversiones de 202 millones en aeropuertos.

En caso de prórroga, reta a CC a romper con el PNV

Antona no solo retó ayer a los diputados canarios del PSOE y Podemos a romper la disciplina de voto y a apoyar unas cuentas que cree inmejorables para las Islas. También se acordó de CC y su acuerdo con el PNV para las próximas elecciones europeas, recientemente ratificado en línea con las últimas décadas, y pidió a los nacionalistas incumplir ese pacto si los vascos bloquean el presupuesto bajo el argumento de que aún rige el artículo 155 en Cataluña. Es más, y aunque CC no ha suscrito ningún acuerdo, al menos de momento (y parece muy difícil), con el PdCat, también aludió a sus supuestos vínculos con "los catalanes".