Quevedo le dice a Antona que el 75% de descuento ya está pactado por NC con el PP

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha agradecido al Partido Popular su compromiso con la ampliación del descuento aéreo al 75% en los vuelos a la península y ha adelantado que su partido seguirá negociando establecer algún marco de control de sus precios.

El diputado de NC Pedro Quevedo./Chema Moya (EFE)

Quevedo se ha referido así al anuncio realizado por el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, de que el Gobierno aceptará elevar del 50 al 75 % la bonificación de residente, como demandan varios partidos en Canarias, algo que "agradece" pero que recuerda que a día de hoy "no está en el presupuesto de 2018.

El diputado de NC en el Congreso ha argumentado que su partido ya llegó a un acuerdo marco sobre este asunto el año pasado, con ocasión de los anteriores presupuestos.

"Cuando hicimos ese acuerdo, para el PP y NC sugerimos un documento que no solo miraría la necesidad de incrementar la subvención en un 75 %, sino que también se valoraría la posibilidad de establecer una obligación de servicio público (OSP)", ha manifestado.

Quevedo ha precisado no obstante que aprobar una OSP aérea -un instrumento que permitiría a la administración pública fijar referencias de precios y frecuencias- "no es sencillo", porque no depende solo del Gobierno central, sino que requiere una autorización de la Comisión Europea.

Si embargo, ha enfatizado, es importante porque "nos permitiría establecer precios de referencia", ya que, "si no, tendríamos el problema de que aún incrementando la subvención, las compañías aéreas podrían elevar en la misma medida el precio de sus billetes y al final el resultado es que la gente pagaría lo mismo y el Estado pagaría más". Y esa situación, ha remarcado, "es claramente un mal negocio".

El diputado del grupo nacionalista ha explicado que ya ha tenido "una conversación de 15 minutos" al respecto con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que recordó que NC quiere evaluar lo que ha ocurrido con el acuerdo de 2017, que "desde el punto de vista presupuestario está consolidado".

"Lo que le interesa a la gente es el transporte aéreo de personas y mercancías, que está afianzado?, ha argumentado, pero hay más acuerdos en ámbitos que van "desde la reforma electoral, a la conectividad Canarias-Estado, un capítulo especial para luchar contra la pobreza en Canaria, un plan especial de empleo y de infraestructuras educativas para Canarias".

Además, ha recordado que el nuevo régimen de descuentos para pasajeros residentes que "estará en el presupuesto si este supera la primera fase de enmiendas a la totalidad, ya que hay una duda con el Partido Nacionalista Vasco".

Si eso ocurre, ha añadido "NC tiene claro que no puede apoyar un presupuesto del PP así por las buenas, porque pensamos bastante distinto", pero procurará aprovechar todas las opciones para "defender los intereses" del archipiélago.