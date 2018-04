Una voz rotunda que suena en libertad en Mar Abierto

N o se siente un superviviente de los escenarios, pero todos los días da gracias a dios por poder volver a pisar uno como el que se encontrará este domingo en el teatro Guimerá de la capital tinerfeña. Alberto Cortez (1940) conoce bien las interioridades del espacio en el que germinará la segunda "semilla" del Festival Mar Abierto 2018. La rotundidad artística y sonora del cantante, compositor y poeta natural de La Pampa argentina constituyen uno de los reclamos culturales más importantes del fin de semana. El de Rancul es historia de la música, pero su ilusión continúa intacta. "El día que la pierda significaría que he perdido el valor de volver a encontrarme con el público", dijo en una entrevista concedida recientemente a EL DÍA. Y es que Cortez es algo más que un intérprete de leyenda que acumula más de seis décadas en la trinchera musical. "Sigo en pie porque disfruto cada uno de los momentos que me regala un oficio al que nunca he engañado", confiesa un creador que siempre tuvo un talento especial para convertir en arte las palabras más sencillas que forman parte de las rutinas humanas. "Yo canto a las cosas que remueven algo en mi interior, a esas historias que logran pellizcar el alma y el corazón de los espectadores", pone como ejemplo el dueño de un catálogo sonoro que ha recorrido con éxito los cinco continentes.

"A partir de mañana", "Alfonsina y el mar", "Callejero", "Castillos en el aire", "Cuando un amigo se va", "El abuelo" o "En un rincón del alma" son solo seis títulos de un callejero inagotable por el que transitarán las personas que acudan al espectáculo que les propone ArteValle Producciones. "Canarias no es un lugar extraño para mí. Aquí entienden muy bien las inquietudes de la música popular. Hay tantas cosas que nos unen, que me siento como en casa", reivindica sobre un repertorio abierto a todos los públicos. "Puede ser que los románticos me vean como el último clavo al que agarrarse, pero yo no lo siento así. Los nostálgicos están en su derecho de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero cuando salgo a un escenario no miro la edad de la gente que viene a un teatro; me conformo con que disfruten el momento y, sobre todo, tengan ganas de volver".

A pesar de los buenos momentos que le ha deparado esta profesión al intérprete afincado en Madrid desde hace varias décadas, el amigo de Facundo Cabral asegura que ha sabido manejar los tiempos de exposición al público. "Estoy agradecido a la música, no en deuda con ella", añade en relación al ritual que sigue completando cuando la sala se queda a oscuras y toda la atención se traslada al escenario. Ahí es cuando el gaucho decide no rendirse para seguir "jugando" con la palabra, es decir, soldando ideas que terminan formando una sola cosa: una canción.

Concierto: 8 de abril (domingo).

Lugar: teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

Hora: 20:00.

Escuche aquí el tema "Alfonsina y el mar" que interpreta el argentino Alberto Cortez.