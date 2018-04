Vitolo lanza una "mirada bastante optimista" al futuro

Con "mucho por delante" en las nueve jornadas que quedan para que finalice la Liga de Segunda, Víctor Añino dirige una "mirada bastante optimista" a ese tramo decisivo de la temporada, "por el rendimiento del equipo y por los resultados que está cosechando".

Eso sí, está seguro de que el Tenerife "no va a ganar todos los partidos", ya que "es prácticamente imposible" lograr un pleno de puntos en una parte del calendario como la que deben recorrer los blanquiazules. "Te enfrentas a equipos que también quieren ganar y las cosas no salen siempre como uno pretende. Por mala suerte, por el juego del rival, por decisiones arbitrales... Te pueden ganar y tenemos que estar preparados para cuando lleguen esas semanas para no caer en el desánimo", advirtió Vitolo tras la sesión de ayer.

De momento, la racha "bastante ascendente" que está acercando al Tenerife a los puestos de promoción no hace sino confirmar "lo que todo el mundo sabía" en cuanto al potencial de la plantilla. "Éramos conscientes de que se podían conseguir cosas importantes y ahora estamos metidos de lleno en la pelea, pero todavía no hemos conseguido absolutamente nada".

Ahora toca intentar superar al colista, un Sevilla Atlético que "es peligroso" por no tener "nada que perder". No obstante, Vitolo llega a cada partido en el Heliodoro "bastante tranquilo y cómodo por el rendimiento que da el equipo". Es más, sostiene que el Tenerife tiene "muchas probabilidades" de ganar este domingo si continúa "en la línea" de las últimas semanas.

En cuanto a su salida de las alineaciones titulares, cree que es normal que Etxeberria se decante por otros jugadores si los resultados son positivos. "Hay un entrenador que decide y tiene sus ideas. Le está saliendo todo bien y no hay nada que achacarle", comentó.