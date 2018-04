Muguruza alcanza los cuartos en Monterrey y Sorribes se despide

La tenista española española Garbiñe Muguruza ha avanzado a cuartos de final del torneo de Monterrey (México), puntuable para la WTA, después de imponerse a la estadounidense Alison Riske (6-2, 6-3), mientras que Sara Sorribes ha dicho adiós al caer ante la rumana Ana Bogdan (6-2, 6-3).

La hispano-venezolana, principal favorita del torneo mexicano ante la ausencia de la rumana Simona Halep y la danesa Caroline Wozniacki, necesitó una hora y 23 minutos para doblegar a la norteamericana en un duelo en el que cometió sólo ocho errores no forzados y en el que se anotó 24 puntos ganadores apoyándose en un gran primer saque, con un 78% de acierto.

Así, la número tres del mundo mantuvo intacto su saque en un primer parcial en el que salvó tres puntos de 'break' y endosó dos roturas en el segundo y el octavo juegos para llevarse la manga.

Ya en el segundo set, Muguruza se adelantó con un quiebre en el cuarto para encaminarse hacia la victoria, y, aunque Riske consiguió romper por primera vez en el séptimo, la española respondió con un 'contrabreak' vital para decidir el parcial.

Ahora, se enfrentará en cuartos a la australiana Ajla Tomljanovic, octava cabeza de serie y número 96 del mundo, que derrotó a la rusa Anna Blinkova (6-2, 5-7, 6-2). En el único entrenamiento entre ambas, en el torneo de Miami (Estados Unidos) de 2014, la oceánica logró remontar e imponerse (3-6, 7-6(6), 6-1).

Tras la victoria, Muguruza resaltó que a pesar del resultado "no" vivió un "partido fácil" ante Riske. "Ese primer juego del partido fue crucial para mantener mi saque, fueron casi 10 minutos pero empezar con buen pie fue crucial. Fue un partido muy disputado. Creo que el resultado no hace justicia, ya que fue muy intenso. A medida que avanzó el partido me encontré mejor y mejor y la clave fue que jugué bien todo el partido y no di nunca ningún punto por perdido", indicó en rueda de prensa.

Además, la bicampeona de 'Grand Slam' reconoció que se siente "bien físicamente", a pesar de los "problemas" de comienzos de año, pero que piensa partido a partido. "Aún queda mucho para el título, quedan tres partidos. No quiero pensar más allá del partido de mañana, pero me encanta cómo me está apoyando el público", concluyó.

Por su parte, Sara Sorribes se despidió del certamen mexicano después de sucumbir ante la rumana Ana Bogdan (6-2, 6-3), en un partido que había sido suspendido el día anterior por la lluvia. La castellonense cedió el primer set después de perder su servicio en dos ocasiones y, aunque comenzó mandando en el segundo (3-1), se dejó cinco juegos de manera consecutiva para decir adiós a Monterrey.