Fotis: "Hay que reducir los altibajos"

El rostro y las palabras de Katsikaris en las ruedas de prensa han sido un testigo fidedigno de la marcha del equipo en cada uno de esos momentos. Tras el varapalo que supuso la eliminación de la Basketball Champions League (BCL) y la derrota en La Fonteta, el equipo ya vuelve a sonreír después de haber logrado dos victorias consecutivas. El Iberostar Tenerife ha ganado la confianza que perdió en los malos antecedentes. Fotis así lo refrenda: "Las victorias siempre ayudan. Hemos logrado dos consecutivas en base a una mejora de nuestro juego; eso es lo que buscábamos".

El técnico heleno puntualizó que el objetivo más inmediato del equipo es el de "no tener tantos altibajos en el juego", ya que no considera a sus huestes como un equipo con tantos fallos. "No podemos cometer tantos errores como en Bilbao. Es cuestión de concentración y de leer mejor cada situación; estamos trabajando en ello. Veo al equipo muy motivado y preparado mentalmente para hacer las cosas tal y como las necesitamos", expuso el entrenador en lo referente a la progresión del equipo.

Fuera de la BCL, el técnico reconoce que el equipo estaba desgastado de un calendario tan exigente. "Había mucho desgaste mental y físico. Los viajes, la exigencia y la presión estaban en nuestro día a día. Un club para crecer, tiene que pagar ese peaje; una vez que lo pasas tienes que salir más fuerte. Iberostar Tenerife es un equipo que quiere competir en todos los partidos, eso ya forma parte de nuestra identidad. Hemos acabado la competición europea y ahora estamos centrados, únicamente, en Liga", dijo.

Con la mirada puesta ya en el Unicaja y en un Martín Carpena en el que nunca ha conseguido vencer el CB Canarias, Fotis Katsikaris enalteció las potencialidades del conjunto malacitano: "Es uno de los referentes de la Liga; es un equipo muy profundo y con mucho talento físico". El Unicaja es un equipo que "aprieta y exige mucho". Fotis espera que los sean "muy agresivos" en defensa. Por todo ello, sitúa como clave la "manera de atacar" y la de "circular el balón", con la intención de encontrar la "mejor situación de tiro". Las características del rival hacen que el duelo se convierta en una "prueba muy dura" para el Iberostar, no obstante, irán "a ganar", ya que a pesar de lo exigente, supone una "motivación".

Profundizando en la figura de Davin White, Katsikaris dijo que ya le ha explicado que "debe seguir motivado, aunque resulte complicado" en su situación. El argumento que ha llevado al de Phoenix a causar baja en la convocatoria del anterior partido fue que "no está pasando por su mejor momento", según aseveró el entrenador canarista.

Uno de los jugadores que ha entrado en las convocatorias en detrimento de Davin, ha sido Tobias Borg. El escolta sueco es un jugador "que defiende muy bien" y que usa para ello su "inteligencia", dijo Fotis. En ese sentido, ahondó el preparador, "entiende a la perfección la táctica que estamos preparando en cada momento. No es tan anotador como Josh (Akognon) o Davin, pero las cosas que está haciendo son muy útiles para el equipo. Tiene asumido su rol".

También se refirió al futuro: "Quedan nueve partidos para que acabe la liga regular, tenemos que ir con la mentalidad ganadora. No sabemos cómo van a estar cada uno de los equipos metidos ahí (playoff), las situaciones son distintas. Ahora solo pensamos en ir a Málaga y buscar nuestras opciones de ganar el partido; sería muy importante".

White apunta a repetir fuera de la convocatoria

El jugador norteamericano, que ya fue dado de baja en la última jornada liguera en el partido que les enfrentó al Bilbao Basket, podría repetir fuera de la convocatoria aurinegra. "Parece que vamos a estar con el mismo equipo que la semana pasada", fue la frase que Fotis esbozó cuando fue cuestionado acerca de los doce seleccionados para viajar a Málaga.