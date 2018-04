Primer asalto en el "tobogán" de Atogo

Primera cita de rallyes de la temporada 2018 en Tenerife, aunque con formato de "sprint", con motivo del XIII Rallyesprint Atogo, Trofeo Archiauto Ford, primera prueba puntuable para los Campeonatos de Canarias y Tenerife de la especialidad y que hoy vive el primer día de actividad.

Con una lista de inscritos formada por 72 equipos (60 en velocidad y 12 en el de regularidad sport), el rallyesprint cuenta con un rutómetro formado por seis pasadas, tres a cada uno de los dos sentidos (Norte-Sur y Sur-Norte).

Entre los inscritos destaca el equipo formado por Lauren García y Samuel Martín, máximos favoritos al triunfo final. El de Atogo es un trazado familiar para el piloto ariquero, pues ha ganado esta prueba en sus dos últimas ediciones y fue segundo en la de 2015, precisamente cuando realizaba los primeros kilómetros con su actual Porsche 997 GT3 2010.

"Nos gustaría repetir victoria y comenzar sumando el máximo de puntos posible, pero el trazado de Atogo siempre es exigente y no perdona errores. Aunque contemos con el cartel de favoritos hay que realizar cada pasada con todos los sentidos puestos en la carretera, de lo contrario las cosas pueden no salir como las teníamos previstas". Y no le falta razón al campeón tinerfeño, ya que este mítico tramo guarda en su interior muchas historias, algunas de ellas dignas de estar en el libro de oro del automovilismo canario.

En cuanto a los horarios, hoy se realizan las verificaciones (de 14 a 19:30 horas) y la ceremonia de salida (20:00) en la Plaza de La Cultura de San Isidro, mientras la parte competitiva será mañana con tres pasadas a la versión "Atogo Sur" (6,80 kms a las 8:30, 10:25 y 12:20 horas) y finalizará con otras tres al sentido "Atogo Norte" (6,50 kms a las 14:35, 16:30 y 18:25). De este modo, los participantes tienen por delante un total de 39,90 kilómetros cronometrados.

Otros equipos llamados a estar en los puestos de privilegio son los formados por Marco Lorenzo-Néstor Gómez (Mitsubishi Evo IX), Ángel Bello-Taghoter Pérez (Skoda Fabia S2000), Ulises y Catalina Lorenzo (Mitsubishi Evo VII), Adrián Lugo-Teco Hernández (Seat Ibiza 20V Turbo), Tony Gorrín-Carolina Fariña (Peugeot 208 R2 VTI), Armando Díz-Hilario Medina (BMW M3 321), Eloy Moisés González-Roberto Correa (Peugeot 206 RC), Fran Suárez-José Agustín de la Torre (Citroën DS3), el grancanario Miguel Ángel Quintino-Carlos García (BMW M3 E30 ), Moisés Rodríguez-Noelia Olivares (Mitsubishi Lancer Evo), Octavio Hernández-Acorán González (Honda CivicI Type R), Óliver Negrín-Esther Hernández (Renault Clio Sport), los hermanos Néstor y Yaiza Vera (BMW 325 E30) y Omar Jorge-Nelson Hernández (Citroën ZX), entre otros.

Destacar también que coincidiendo con la carrera, mañana se celebrará la Expomotor 2018 en la Calle Cuevas de Cho Portada (San Isidro), de 10:00 a 20:00 horas. Como colofón, a partir de las 19:00 estarán expuestos los coches de competición que han participado en el rallysprint, terminando con la entrega de los premios.

En estudio y, con muchas posibilidades de materializarse, un cambio de fechas en lo que a la celebración de pruebas automovilísticas respecta en el complicado calendario deportivo del próximo mes de octubre en Tenerife.

Así, la Federación de Tenerife (FIASCT) estudia una posible reestructuración para el citado mes y donde la Subida a Tamaimo se mantendría los días 5 y 6, pero el Rallye Isla de Tenerife se adelantaría al 12 y 13 y la Subida a Arona pasaría al 19 y 20, con lo que desde la escudería Zapatera Sport, entidad organizadora de la rampa aronera, verían satisfecho su deseo de no celebrar su prueba una semana después de la Tamaimo, tal y como se acordó en el punto referente a la aprobación del calendario deportivo de la pasada Asamblea de la FIASCT, apartado que terminó en ciertas dosis de polémica al no estar conforme con la fecha inicialmente asignada el club aronero. La noticia fue adelantada por Guzmán González, secretario de Zapatera Sport, en el programa Sobre Ruedas de El DíA TV de nuestro compañero Cecilio Delgado.

En cuanto al Rallye Isla Tenerife, el adelanto de una semana de la fecha que está en el calendario sería para evitar la coincidencia con la llegada a la capital chicharrera de la Virgen de Candelaria.

A estos posibles cambios se une el ya confirmado de que el I Slalom de Tierra Arico 2018, prueba con la que arrancarán los Campeonatos de Tenerife de Velocidad en Tierra, se adelanta una semana, al domingo 15 de abril. La carrera, que estaba inicialmente fijada para el domingo 22 de abril, tendrá como escenario el circuito de La Cemensa.