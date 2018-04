El alcalde echa a Meneses porque Iván Armas dice que lo increpó

Se esperaba un pleno calentito y no defraudó. En este caso, el aspecto más llamativo de la tarde de ayer fue la expulsión del concejal del PSOE Álvaro Meneses por parte del alcalde Escolástico Gil (IR-Verdes) tras ser acusado por su "compañero" de partido, Iván Armas, de haberle increpado a la finalización de la votación de la moción presentada por el portavoz socialista, José Estévez, sobre la creación de un portal de Datos Abiertos (Open Data) en materia de transparencia.

Eso supuso un momento de tensión que implicó, incluso, a varios asistentes a la sesión plenaria, a los que se les invitó a desalojar la sala tras mostrar sus quejas y se les reclamó la identificación por parte de la Policía Local.

Este nuevo episodio deja bien claro el cisma existente en el seno del Partido Socialista, en el que Estévez y Meneses y los ediles del grupo de Gobierno, Iván Armas, Soledad Negrín y Ángeles Rodríguez, demostraron que la reconciliación entre ambas facciones es completamente imposible. Hasta tal punto, que Estévez anunció que "los tres están expulsados del partido" por ello y por votar en contra de la disciplina marcada.

Y el detonante de todo fue el rechazo de Armas, Negrín y Rodríguez a la moción presentada por su jefe de filas "por ser íntegramente plagiada" y por "sentirnos engañados por ello".

Y la votación fue rechazada por 11 votos (5 IR-V; 3, PSOE del Gobierno; 2, SSP; y 1, PP), mientras que Estévez solo recabó el apoyo de VxR (2) y Cs (1). Solo 5 votos y nuevo follón en el seno del pleno.

Pero el punto más interesante de los 19 propuestos fue el relativo a la revisión de precios de la compañía adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza, Urbaser. Fue el concejal del PP, Juan Carlos Martínez, quien acusó a la edil responsable de Servicios Municipales, Soledad de Negrín, de una "nefasta gestión e inacción" sobre el servicio y la nula fiscalización del contrato vigente desde 2008 y que acaba en unos meses.

Esto ha permitido un "fraude en la prestación del servicio", según detalla un informe externo encargado por la corporación. "No sé si es consciente de la gravedad", le espetó, preguntando por qué no hubo "fiscalización y por qué no se ha informado antes al pleno".

En el documento se advierte de varios incumplimientos importantes de la empresa en personal, acciones tecnológicas y falta de material, entre otros, en los que destaca el destino de 88.059 euros que deberían ser para campañas de concienciación ciudadana y que el interventor confirmó que se ha intentado justificar, al menos 77.000 euros, como subvención o patrocinio al Club de Lucha Llano del Moro de forma irregular.

El caso puede acabar en Fiscalía para conocer "quién dio la orden desde el Gobierno" del exalcalde Macario Benítez sobre el destino de este dinero, advirtió Gil.

En este caso el regidor salió en defensa de Negrín y señaló que fueron ella y Fidel Vázquez (SSP) quienes decidieron indagar en las condiciones del contrato "al detectar irregularidades", motivo por el que apostaron por realizar una auditoría externa que se ha llevado en silencio hasta tener unos resultados que puede llevar a los juzgados a los rectores del anterior Gobierno y a la propia compañía.

A pesar de todo, se aprobó porque este punto llevaba aparejada la revisión salarial de los trabajadores de Urbaser por 12 votos a favor (IR-V, PSOE y SSP) y 4 en contra (1 PP, 1 Cs y 2 VxR, aunque Ana Márquez advirtió que su formación se había equivocado en el sentido del voto).

otros asuntos

El gobierno sacó adelante una modificación presupuestaria por valor de 283.000 euros para cubrir los planes de empleo, que incluyen una partida para material formativo.

El pleno también dio luz verde a una extrajudicial de crédito de 90.638 euros para el pago de facturas, incluido el servicio de transporte a Las Barreras, lo que despertó críticas del PP y dos ediles del PSOE.