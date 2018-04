Podemos cree que la salida de Cifuentes no puede esperar los tiempos de la justicia

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha celebrado que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) haya decidido llevar a la Fiscalía el caso del máster de Cristina Cifuentes pero ha confiado en que "no se deje en manos de los tiempos judiciales" adoptar una solución o salida "a esta crisis de Gobierno".

"Los tiempos judiciales son muy lentos, y con esta situación de crispación y de crisis es imposible trabajar con serenidad, no se pueden atender los asuntos ordinarios de la Comunidad de Madrid", ha advertido la portavoz de Podemos en declaraciones en RNE.

Ha confiado, además, en que el rector de la Universidad, Javier Ramos, explique hoy por qué el día que se publicó la primera noticia del máster salieron "inmediatamente a respaldar las espaldas de Cifuentes", y luego tuvieron que dar marcha atrás, pedir una investigación y judicializar el caso.

"Es una actitud muy extraña y habrá que depurar responsabilidades", ha dicho, sobre todo "si hubo presiones".

Ruiz-Huerta ha reiterado que la comparecencia de Cifuentes el miércoles en pleno extraordinario fue "el mayor ejercicio de cinismo de la legislatura", y ha subrayado que le recordó "mucho" a los tiempos de Esperanza Aguirre o Ignacio González, "esos a los que decía que ella no se parecía".

Pero desde el miércoles hasta hoy "parece que ha pasado mucho tiempo", ha seguido diciendo, porque si ya entonces había "indicios muy sólidos de fraude", ahora se sabe que una profesora que supuestamente había firmado el acta de presentación del trabajo de fin de máster en realidad "no la había firmado y no la había examinado".

Para Ruiz-Huerta, "mentir con ese descaro" en el Parlamento regional es motivo de dimisión, aunque solo sea "por higiene democrática", y ha confiado en que, en todo caso, la moción de censura que ha presentado el PSOE se debata a finales de abril o principios de mayo para poner fin al Gobierno del PP.

Porque de lo que no se trata es de que gobierne otro miembro del PP, sino de desalojar a este partido del poder.

De salir adelante la moción de censura socialista, Ruiz-Huerta ha asegurado que será el Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad quien decida los pasos a dar, aunque ha recordado que este mismo órgano ya votó una "hoja de ruta" que establecía que la formación morada "no debe entrar en un Gobierno con el PSOE".

"Si nos podemos de acuerdo en el programa, se puede apoyar la investidura, pero entrar en el gobierno sería vulnerar este documento y, personalmente, creo que sería un error", ha zanjado.

Sobre Cs, ha dicho que no es sostenible que mantengan a Cifuentes en el Gobierno, aunque Podemos probablemente sí apoye la petición de la formación naranja de crear una comisión de investigación sobre este caso. "No creo que sea la solución a esta crisis de gobernabilidad; es una vía paralela, pero no una alternativa a la dimisión o a la moción de censura", ha concluido.