Margarita Robles (PSOE) pide "no dramatizar" la puesta en libertad de Puigdemont

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha apostado por "no dramatizar" la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holdtein (Alemania) de dejar en libertad a Carles Puigdemont por la acusación de un delito de rebelión y ha incidido en que "lo que nos debe importar son las consideraciones políticas" de la situación en que se encuentra Cataluña.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Robles se ha referido a la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont tras considerar "inadmisible" el delito de rebelión.

Según ha afirmado la dirigente socialista, se deben "diferenciar las cuestiones jurídicas de las políticas", ya que las primeras corresponden a los jueces y, por ello, un partido político "debe respetar la independencia de los tribunales".

De este modo, ha incidido en que el PSOE no se pronuncia cuando los tribunales dictan una resolución y, en el caso de Carles Puigdemont, "hay un debate jurídico" sobre una figura delictiva, el delito de rebelión, respecto al cual los tribunales españoles "entienden unos argumentos y los alemanes otros".

Tras señalar que el procedimiento judicial está en una fase iniciaria, tras dictarse un auto de procesamiento, Robles ha apostado por dejar que trabajen los tribunales y ha incidido en que "lo que nos debe importar son las consideraciones políticas".

"Cataluña necesita después de tanto tiempo un gobierno y la posición del PSOE siempre ha sido clara. La proposición de alguien para presidir la Generalitat debe ser la de alguien sin causas judiciales pendientes", ha valorado.

En este contexto, ha resaltado que lo que dicen los tribunales unas veces "se comparte y otras no" y ha incidido en que "no hay que dramatizar la situación" porque el hecho de que haya debate jurídico es "enriquecedor" aunque no es cuestión que corresponda a los partidos políticos entrar en esos debates.

"Hay que desdramatizar la parte jurídica. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero políticamente hablando el foco lo tenemos que poner en lo que sucede en Cataluña tras meses sin conformarse gobierno", ha reiterado.

A su juicio, es "de sentido común" que quien tiene procedimientos judiciales en marcha no "puede tratar de gobernar una comunidad tan importante como Cataluña" y ha defendido que, "en el ámbito independentista, hay personas sin procedimientos judiciales pendientes que son capaces de realizar una gestión eficaz con arreglo al ordenamiento jurídico y eso es lo que necesita Cataluña".

De este modo, ha criticado que, en ocasiones, hay personas que "anteponen sus intereses personales a los de la ciudadanía" y ha reprobado que "quienes más criticaron la aplicación del artículo 155 son ahora los primeros que, por su imposibilidad de proponer candidatos sin procedimientos judiciales pendientes, están permitiendo que continúe aplicándose" la limitación de la autonomía.