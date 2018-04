La natación no frena y tampoco disminuye la escoliosis en niños

La natación no cura ni mejora la escoliosis, según señaló Ricardo Díaz, rehabilitador del Hospital Dr. José Molina Orosa en Lanzarote, durante el XXIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Física y Rehabilitación.

"La natación es una buena medida de ejercicio para la espalda, pero no está demostrado que sea superior a ningún tipo de deporte", señaló Díaz.

La escoliosis idiopática es una deformación de la columna vertebral y tórax. Para curar esta deformación algunas personas creen que es necesario que el menor asista a clases de natación por encima de otro tipo de deportes. Ante esto, Díaz explicó que "no se debería cambiar a un niño de un deporte que le gusta por la natación, porque no le va a frenar ni le va a disminuir la evolución de la escoliosis".

También aseguró que es un mito que los deportes asimétricos como el tenis hagan daños a la columna vertebral.

La ponencia sobre la escoliosis pretende "cambiar el concepto de la natación", dijo el especialista.

Además, Díaz enfatizó que no es que sea mala la natación, solo que es un paradigma que sus beneficios sean superiores al resto.

No obstante, el médico rehabilitador resaltó que es importante que las personas que tienen escoliosis practiquen deportes. Añadió que en muchos casos, cuando al menor "lo mandan a nadar y no tiene adherencia a ese deporte, pues no hace ninguno de los dos -ni el que le gusta ni la natación-. Entonces, se queda en casa sentado con el ordenador con una mala postura que al final lo que hace es agravar más el problema".

Esta edición del congreso cuenta con más de 60 expertos de las Islas que debatirán cuestiones que afectan al sector y definir líneas de actuación comunes.

El evento, acogido por el Hospital Dr. José Molina Orosa, comenzó ayer y culminará el próximo 7 de abril.