Los diputados canarios del PSOE votarán en contra de los PGE por 'antisociales'

El secretario general del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que los diputados canarios de su partido votarán en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por 'antisociales'.

Así lo ha señalado a los medios a raíz de que el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, haya emplazado a los diputados nacionales del PSOE y de Podemos por las dos provincias para que apoyen el proyecto de ley.

Antes de participar en el Comité Regional del partido, Ángel Víctor Torres dijo que no van a votar a favor de los PGE porque Asier Antona "se equivoca" al aducir que "hay mejoras para Canarias".

Para justificar su rechazo, argumentó que los presupuestos no tienen en cuenta a los pensionistas, carecen de un plan para luchar contra el paro en Canarias, las cantidades que aporta a las pensiones no contributivas son insuficientes y no hay partidas para luchar contra la violencia machista.

Añadió, además, que no son unos presupuestos sociales, pues aunque la economía crezca un 3 por ciento, el gasto social de los presupuestos generales es de un 1,1 por ciento.

Ángel Víctor Torres anunció que el PSOE presentará una enmienda a la totalidad y defenderá a la mayoría de los canarios que están en los umbrales de la pobreza, no llegan a final de mes y tienen trabajos precarios por culpa de la "injusta" reforma laboral del PP.