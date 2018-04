El Barcelona hará rotaciones ante un Leganés que no carbura fuera

El Barcelona recibe al Leganés (19:45 horas) con el objetivo de reafirmar su liderato, esperar que el derbi madrileño en el Bernabéu también le reporte un beneficio e igualar a través de un triunfo o un empate el récord de imbatibilidad que aún ostenta la Real Sociedad desde 1980, cuando estuvo 38 partidos sin perder en la Liga.

Para este compromiso el Barcelona también tendrá presente el partido del martes de la semana que viene contra el Roma. A pesar de tener muy orientado el pase a la semifinal de la Liga de Campeones tras el 4-1 de pasado miércoles, es más que probable que el técnico Ernesto Valverde dé descanso a algunos jugadores. Así, no se espera que Busquets entre en el once, e incluso podría no entrar ni en la lista, después de que contra el Roma reapareciese tras superar una fractura de dedo.

Asier Garitano, por su parte, contará con las bajas por problemas físicos de Mantovani y Szymanowski, además del lateral Diego Rico por sanción. Son duda Joseba Zaldua y Darko Brasanac. El técnico se plantea alinear una defensa de cinco para sostener al potente ataque blaugrana.

El Leganés, seguro en casa, no logran un triunfo a domicilio desde mediados del pasado octubre ante el Málaga en La Rosaleda. Además en sus últimas cuatro salidas en LaLiga no han sido capaces de marcar gol, encajando por contra nueve.

Valverde: "Messi tiene que mantenerse activo"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no se mostró "excesivamente" preocupado por el estado físico de su equipo y confirmó que jugará Messi. "Jugó el otro día ante el Roma, contra el Sevilla descansó, tampoco jugó con la selección. Es un jugador que tiene que mantenerse activo", señaló antes de citar a Sergi Roberto como alternativa a Jordi Alba.