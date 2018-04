El Arona se lleva el primero a base de fe

La sorpresa no reside en el resultado, quizás sí en el desarrollo del encuentro. El Dimurol Libby's Haris, pese a ponerse con 2-0, sucumbió y lo hizo acusando el factor mental. El Arona construyó una victoria a través de la fe y la confianza en su estilo de juego. El primer partido de la serie favorece al Arona Voley en una eliminatoria que amenaza con irse a los cinco enfrentamientos.

Con la igualdad que se presumía en los prolegómenos comenzó el encuentro. David Martín optó por la experiencia ubicando en el sexteto inicial a Marisa Fernández y a Patricia Suárez. Los bloqueos no respondían en la defensa de unos duros ataques. Los "block-out" supusieron el 8-8. El Haris atacaba bien las manos de las defensoras visitantes (10-12).

Tras dos tiempos consecutivos reaccionaron las leonas, todo ello, merced a un trabajo en la red que rozaba la perfección (17-16). Tras el tercer tiempo técnico, el Haris se fue en el marcador; las indecisiones y un buen ataque en tres metros de Cristina Sanz dieron un 22-18 que facultó otro tiempo muerto. Finalmente las locales se adjudicaron el parcial (25-19).

Tras un comienzo irregular, el Arona despertó y consiguió una remontada a base de buen trabajo defensivo (6-6). El duelo de centrales desbarataba las intenciones sureñas, el Haris había elegido la experiencia de Marisa. La entrada de Popovic aportó equilibrio y permitió que Elzbieta y Nsunguimina pudieran atacar por 2 y 4. No obstante, Kyra Holt fue referencia en el ataque, incluso haciendo un "ace" (20-13). La diferencia ya era insalvable; recital sobre el rectángulo; mención especial para la veterana Patri Suárez (25-16).

El tercer set era el del resurgir aronero. El equipo necesitaba de la irrupción de Lamas y Nykiel; esta última no acababa de entrar en el partido. Las más noveles entraron a escena para poner el (3-9). Martín intentó rescatar a las suyas con un tiempo técnico; la relajación que podría suponer el 2-0 en sets, el peor enemigo local. Al rescate, Patri Suárez. La potencia de la opuesta cimentó el 8-11.

Y por fin, Nykiel sonrió. Una finta a la olla supuso el 9-14. David movió ficha y quizá el equipo contemporizó, eso hizo que el Arona Tenerife Sur pusiera el 2-1 (19-25) en sets. Las sureñas llegaban en buen estado, aunque más mermadas que las locales.

El cuarto set se inició con la igualdad del primero (8-8). Ahora las locales tenían a sus referentes y a Natalia Kvas. Dos puntos de Kyra Holt sirvieron el 12-10. Elzbieta hizo un "ace" y forzó el tiempo técnico de David Martín (13-16). Pese a la igualada a 21, el Arona sacó la fe y en el ataque por 2, Elzbieta, con un misil, puso el 22-25, el que igualó a dos los set. Tiempo de "tie-break".

La noticia fue la lesión de Holt, la atacante se resintió de una mala caída. Su tobillo derecho cortó una notable actuación. Llegados al ecuador del quinto tiempo, el Arona mostraba fortaleza y cortaba los ataques de Patri Suárez (5-7). Mentalmente, el Haris se desplomaba. Banguero aparecía e ataque y Nykiel ponía la puntilla. Un error no forzado del Haris le dio el triunfo a las de Romina Lamas. La serie comienza con sorpresa, y el factor campo, de momento, no avala los intereses de las de David Martín. Mañana (18:00) volverán a verse las caras.

David Martín: "Es más que salvable"

El técnico local, David Martín, confía en darle la vuelta a la eliminatoria: "Es más que salvable; las diferencias son mínimas, solo hay que corregir los errores". En el tercer set, Martín aseveró que le dio "descanso a jugadoras de cara al cuarto set".

Romina Lamas: "El cambio anímico fue la clave"

La entrenadora del Arona, Romina Lamas, habló del resurgir en el tercer set: "No estábamos jugando como sabemos. En el cambio anímico estuvo la clave del partido". La colocadora reconoció que la victoria da un "plus", pero "no resulta determinante", apostilló.

2-3

dimurol libby's arona tfe. sur

Dimurol Libby's Haris: Patricia Suárez, Marisa Fernández, Cristina Sanz, Miroslava Kijaková, Kyra Holt, Bruna Da Silva - inicial- Laura Naranjo (líbero), Nuria Melián, Natalia Kvas, Mame Diouf.

Arona Tenerife Sur: Romina Lamas, Ana Correa, Nsunguimina, Wanda Banguero, Obi Na Ebi, Elzbieta Nykiel -sexteto inicial-, Nira Pérez (líbero), Ivana Popovic, Cristiana Ikwuowma

Árbitro: 25-19 (25'), 25-16 (24'), 19-25 (29'), 22-25 (30') y 8-15 (16').

Incidencias: Pablos Abril de Taco. Unos 200 espectadores.