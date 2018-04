"Notamos la ilusión de la Isla con el equipo"

Joseba Etxeberria no espera relajación en su equipo por el hecho de recibir al Sevilla Atlético, pero aún así no está tranquilo. Espera un partido muy complicado ante un rival que llega "en su mejor momento de la temporada". Consciente de la "ilusión" que se respira en la afición, aboga por no atender al resto de la jornada y centrarse en ofrecer la versión "que se ve en casa" habitualmente en el CD Tenerife.

¿Tiene claro qué jugadores serán baja ante el Sevilla Atlético?

En principio, la sanción de Bryan Acosta y las lesiones de Camille y Aitor Sanz, que no llegan. Luego, Juan Villar está mejor, pero no va a ir convocado. Lo que queríamos es que acabara la semana con buenas sensaciones. Ya la próxima empezará con el grupo y veremos. Estamos contentos de su estado y está muy cerquita de volver. Eso es una muy buena noticia. Pero contando con el resto, problemas para hacer la lista. No hay más que verles entrenar. Están todos muy enchufados, conscientes de lo que nos estamos jugando.

¿Se ha complicado la recuperación de Aitor Sanz?

Es una lesión complicada porque los apoyos son en esa zona. Pero su recuperación no se ha complicado. La semana que viene se empezará a incorporar paulatinamente. Es otro jugador que nos puede ayudar mucho, no solo por su rendimiento, sino porque tiene mucha experiencia y pone una actitud muy buena en el día a día.

¿Está Montañés para jugar?

Paco lleva algunas semanas entrenando al mismo ritmo que los demás y lo vemos bien. Es una de las opciones para jugar este fin de semana. Creo que está cerca del nivel del resto y es posible que, al menos un rato, pueda jugar.

¿Tiene claro el sustituto de Bryan Acosta?

Hay diferentes opciones, pero lo que me tranquiliza es verles entrenar. Veo que la gente tiene mecanizado lo de entrenar con muchísima intensidad. Todo es contagioso y esa forma de entrenar también. Incluso aquellos a los que les cuesta más, por sus condiciones, están muy activos. Independientemente de quien juegue, quiero que nos acerquemos al nivel que estamos dando en casa.

¿Le abre la puerta a Iñaki del once el buen partido que hizo en El Sadar?

La verdad es que el otro día hizo un gran partido ante un rival muy exigente. Todos estuvieron bien, especialmente los cuatro de atrás y Dani. Pueden jugar Raúl e Iñaki, Luis y Raúl? Tengo varias alternativas. El equipo está cada vez mejor a nivel defensivo. La gente de arriba se junta cuando lo tiene que hacer o tira la presión si es lo que corresponde. Eso es contagioso. La gente de atrás se siente más segura cuando ve a los de ataque ayudando.

¿Está el equipo más cerca de lo que usted pretendía?

En muchas cosas el equipo está dando lo que quiero, pero tenemos que seguir. Jornada tras jornada, el equipo es cada vez más reconocible. Pero siempre quedan cosas por mejorar. Estamos incidiendo en ellas para tener cada día un equipo mejor y más competitivo. No podemos olvidarnos de las cosas que hacemos bien, que también son muchas, pero siempre queremos ser mejores.

El Heliodoro se puede llenar.

Nosotros jugamos para la gente y cuando se ilusiona para ayudarte es un activo que agradecemos mucho. Notamos y palpamos la ilusión de la Isla con el equipo, pero eso nos tiene que ayudar a trabajar con humildad para ser mejores. Luego toca competir bien el fin de semana y aprovechar ese ambiente a favor. En cada partido hay momentos en los que el equipo sufre más y ahí hay que juntarse. Con ayuda es más fácil superar esos momentos. No obstante, todo el mundo está alerta. Más allá del lugar que ocupa el Sevilla en la tabla, sabemos que lleva dos partidos ganados. Frente al Zaragoza y al Barcelona B ni más ni menos. Nosotros venimos de dónde venimos. Hace dos meses estábamos a un punto del descenso y eso nos permite que nadie pueda sacar pecho.

¿Es este un partido trampa?

Todos somos conscientes de lo que hay en juego. El Sevilla Atlético se encuentra en el mejor momento de la temporada, no ya por los resultados, sino por las sensaciones que está dando. Vamos a tener que estar muy bien para ganar este partido. Hay muchos datos que te hacen ver la igualdad de esta categoría. Ir al campo del Zaragoza, que llegaba en una racha de siete partidos sin perder, y ganar como lo hizo el filial solo habla de esa igualdad. Esto te hace innecesario hablar de concentración y tensión. Nos centramos más en los factores del juego.

¿Y no teme esa relajación natural después de un triunfo como el de Pamplona?

Después de ganar en El Sadar y de la solidez que demostró el equipo, temía eso. Pero desde el primer entrenamiento me han hecho cambiar de opinión. Están muy enchufados, entrenando con mucha intensidad. El partido se tiene que jugar y hay que estar más acertados que el rival. Los que están jugando no quieren salir del once, los que juegan menos se están acercando mucho al nivel de los titulares en el día a día y eso es lo que yo busco. Eso me da ese punto de tranquilidad. Queda un mundo y no nos vamos a desviar de nuestro guión: Sevilla Atlético. Con poquitas cosas no nos dará para ganar.

¿Le preocupa la capacidad del Sevilla Atlético para combinar?

Es un equipo con jugadores muy buenos técnicamente. Eso les permite hacer circulaciones muy buenas, se asocian muy bien para realizar ese fútbol combinativo. Quizás le cuesta más leer los partidos. Pero si le dejas pensar y le das espacios, te va a mover de un lado a otro. Debemos llevar la iniciativa incluso cuando no tengamos el balón, para orientar hacia donde queremos que jueguen. A partir de ahí, iremos a por el partido. Los rivales que les han dado metros y espacios lo han pasado muy mal. Eso no podemos permitirlo.

¿Puede ser el oficio un arma a utilizar ante un equipo tan joven?

La experiencia es importante. Ayuda a interpretar lo que necesitas en cada momento, pero esa inconsciencia que te da la juventud también te anima a hacer cosas. No podemos dejar que generen superioridades por dentro. Debemos ir al partido desde la primera jugada y meter una intensidad alta, un ritmo que nos acerque a ganar. Ellos vienen con confianza y, de esta manera, no son tan vulnerables. Hay que estar muy atentos en todas las situaciones.

¿Le concede importancia al hecho de jugar después de todos sus rivales directos?

No. Creo que jugar primero o jugar último? Es que tú puedes hacer cosas en tu partido: estar mentalizados y estudiar al rival al detalle. En los demás partidos solo podemos esperar que los resultados nos acompañen. Pero como no podemos hacer más, el desgaste debe ser cero. Bastante tenemos.

¿Considera relevante la posibilidad de meterse ya en "playoff"?

Es una cosa que está ahí porque sabemos la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer bien para tener esta situación. Es una motivación más, pero no nos vamos a parar aquí. Vamos a pelear cada partido al máximo. Nadie se va a dejar llevar.

Hoy ha insistido también durante el entrenamiento en el disparo desde fuera del área.

Queremos trabajar diferentes aspectos, tanto en defensa como en ataque. Sin balón debemos saber sufrir y luego lanzar esas transiciones rápidas que tan bien están saliendo en casa. Pero también presionar arriba cuando podamos y tratar de ahogar al rival. Con balón debemos intentar meter ritmos muy altos, circular rápido y llegar muchas veces arriba. Es verdad que tenemos pegada, pero también se defenderán ellos y habrá que abrir el juego o disparar desde fuera.