Una asamblea para desbloquear el nuevo reglamento de participación

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) Aguere tratará de encontrar, el próximo 17 de abril, una solución al Reglamento de Participación Ciudadana de La Laguna, según apuntó ayer el presidente del colectivo, Francisco Barreto. Será concretamente en una asamblea general extraordinaria -cuya celebración fue acordada en la noche del jueves- y con la que se busca que el documento pueda ser al final aprobado.

Esto se produce después de la presentación de cuatro alegaciones al texto, de las que una está firmada por una decena de organizaciones y constituye una especie de enmienda a la totalidad. Aquello derivó hace varias semanas en una cita en el Ayuntamiento de La Laguna, a fin de que las partes consiguiesen llegar a un punto de encuentro. Pero no fue posible y hasta se vivieron momentos de tensión dialéctica.

"Después de estar trabajando durante seis años, y tras haber participado todo aquel que ha querido, no parece de recibo que desde algunos colectivos se quiera hacer un nuevo reglamento de participación ciudadana y, por tanto, empezar de nuevo", manifestó Barreto este viernes en declaraciones a este periódico. "Ya se dijo en la reunión que se hizo en la Casa de los Capitanes: da la sensación de que hay gente que, cuando llega, quiere empezar de nuevo... ¿Y, si volvemos a estar otros seis años, quién garantiza que al final no haya otros que digan otras cosas?", se preguntó el dirigente vecinal, sin esconder que la situación no le resulta agradable.

Sobre el contenido de las quejas formuladas, entiende que hay diferencias. "No es lo mismo lo que han hecho la asociación Casco Histórico y La Piterita que entregar un documento paralelo", argumentó, antes de considerarlo una "falta total de respeto". Y apostilló: "No lo digo por mí y por los directivos de FAV Aguere, sino por los representantes de otras entidades que han estado ahí durante muchos años".

"Esto es no respetar el trabajo de nadie", abundó. "Se toma un acuerdo por los grupos políticos de entonces, se va llevando a efecto, se cambia de mandato, se va olvidando el reglamento en un cajón, desde FAV Aguere llevamos dos años reclamando sobre este tema sin que nadie haya dicho esta boca es mía y ahora es cuando empiezan a decir medias verdades", lamentó.

El papel de la FAV es el de encargada de la coordinación de la nueva norma. Ya el pasado mes, el responsable principal del proceso, Justo Reyes, hizo público su malestar con lo que venía ocurriendo. "A lo largo de 2012, 2013 y 2014 se celebraron más de 30 reuniones, terminando con unas jornadas abiertas", defendió, antes de relatar que, posteriormente, se cerró el reglamento en enero de 2015 y lo presentaron en el ayuntamiento. Con el trabajo del nuevo mandato "solo para adaptarlo a la Ley de Municipios" fue cuando llegó el resto.

la laguna