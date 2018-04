Perestelo: "No es lógico que por estar enfermo se pierda un plus"

El vicepresidente insular y consejero de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo, admite que "no es lógico" que los trabajadores del Consorcio Insular de Servicios, donde también están representados los 14 ayuntamientos de la Isla, pierdan el plus de asistencia, que supone el 30% de su salario, por faltar a su puesto de trabajo cuando están enfermos, tal y como EL DÍA informó en su edición de ayer, y admite que "sería conveniente" revisar el convenio laboral.

Perestelo dejó claro que la reducción del plus, de 320 euros en sueldos mileuristas, "se ajusta al convenio que está firmado", y que conocen perfectamente todos los trabajadores, por lo que "es correcta" la aplicación que se hace, aunque al mismo tiempo aclara que "no estoy diciendo que sea justo. Estoy diciendo que es una consecuencia del convenio que está firmado, que no es lo mismo".

Es más, el vicepresidente apunta que esta circunstancia supone "un agravio comparativo" con otros acuerdos laborales de organismos o instituciones públicas.

El responsable de Recursos Humanos defiende que "al final el problema no se encuentra en el plus de asistencia sino en los conceptos salariales que tienen los trabajadores del Consorcio, que habría que sentarse y estudiarlos". "La cuestión es reestudiar el convenio (laboral) y ver qué modificaciones se pueden hacer". Y es que "no parece razonable que por una enfermedad común no se cobre un plus, cuando sí se cobra por el entierro de un familiar", sentenció.

Perestelo cree que se debe tener en cuenta que "el convenio es de la época que es" y el Consorcio Insular de Servicios "ya no es el mismo que era hasta hace unos años", sobre todo después de asumir la recogida de los residuos urbanos de la Isla, por lo que "hay que ver lo que sería coherente modificar".