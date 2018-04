Mismas cuentas, visiones contrapuestas

R esulta muy habitual que las lecturas partidistas de infinidad de realidades sean opuestas y, muchas veces, hasta insostenibles a la vez. Es lo que vuelve a pasar con los presupuestos del Estado, que, a falta de saber si se aprueban tras las enmiendas, sobre todo si decae el 155 en Cataluña y el PNV se aviene al sí, desatan interpretaciones totalmente contradictorias entre diputados canarios de los 6 partidos isleños en las Cortes. La exultante euforia de unos (PP) o la argumentada satisfacción y autorreivindicación de otros (Cs y CC) contrastan con la censura social del PSOE y Podemos, mientras NC mantiene una postura pragmáticamente equidistante a la espera de los vascos y de negociar.

La diputada más votada en 2016 en la provincia tinerfeña, Ana Zurita (PP), los cree no solo los mejores presupuestos para Canarias, "sino para España. Siete de cada 10 euros son para fines sociales, se revalorizan las pensiones más bajas y las de viudedad, aparte de bajar el IRPF. En Canarias, se beneficiarán unos 300.000 pensionistas y se refuerzan los convenios". Eso sí, su "gran duda" radica en "la capacidad de gestión de CC, ya que, en Vivienda, apenas gastó un 20% en 2017". Sobre la subvención del 75% de los billetes de avión y barco Canarias-Península, y antes de que Antona la diera por hecha, Zurita indicó a EL DÍA que supondrá unos 300 millones anuales, que sabían que estaría en el texto inicial y que dependerá de las enmiendas.

Tamara Raya (PSOE) discrepa por completo. A su juicio, son cuentas "continuistas que consolidan los recortes en servicios básicos y que siguen desmantelando el Estado del Bienestar". Sobre la petición de romper la disciplina de voto, asegura que "ya en 2017 sufrimos ese chantaje del PP y CC cuando, tras aprobar esas cuentas mal y tarde, se ejecutó más bien poco y ninguno de los grandes problemas cambió, como indican los índices de pobreza. ¿Dónde está aquella supuesta lluvia de millones?". Además, recalca que, lejos de ser las mejores de la historia, "las de 2011, en plena crisis, eran mejores para las Islas. Venden humo. La subida en vías, por ejemplo, obedece a la sentencia. Y luego está CC, que nos critica cuando se arrodilla al PP. En tal caso, debe convencer al PNV, su socio en las europeas". Teme que el 155 siga, que todo se retrase y, si bien defiende el 75%, recuerda que lo plantean también para Baleares, Ceuta y Melilla y que, en ciertas rutas y fechas, ha de fijarse precios máximos.

Alberto Rodríguez (Podemos) subraya que jamás apoyaría un presupuesto "que prevé un aumento del PIB del 4,3% y que, sin embargo, sube su gasto social solo un 2,8, lo que ahonda en que la macroeconomía no llega a la gente. Además, contemplan un 50% menos de inversión territorial que las cuentas previas a la crisis, con recortes en políticas activas de empleo del 55% y con más rebajas en el paro. Algo así no se puede respaldar, y menos en Canarias". Asimismo, denuncia la escasa ejecución en los últimos años, la pérdida de 700 millones en vías, el recorte del 13% en Educación, "la miserable subida en pensiones" o que no se mantengan los 7 para guarderías de 2017. "Todo eso afecta al canario. Los que deben dar explicaciones son los que van a votar que sí". En su opinión, y más allá del techo de gasto, "se necesita un suelo de ingresos que garantice los servicios básicos, otra fiscalidad y que el PIB número 15 del mundo llegue a la gente". Respecto a los billetes, lo ve igual que el PSC.

Ana Oramas (CC) tiene una visión distinta y cree que, "como en 2017 y tras años en que no, las cuentas tratan justamente a Canarias, pero sin ningún privilegio". Un logro que reivindica por la negociación de CC y que achaca a que el PP "necesita a los diputados nacionalistas canarios". Subraya que la desvinculación del REF de la financiación permitirá unos 500 millones para servicios básicos, destaca las partidas para el transporte de mercancías (plátanos incluidos), de colectivos y clubes deportivos, así como la subida de los convenios. Según subraya, esto obedece al cumplimiento de una agenda canaria que CC ya pactó en su día con Pedro Sánchez y que, con Rajoy, ha comenzado a cumplirse desde 2017 y tras un acuerdo que tiene continuidad. Sobre los billetes, prefiere esperar a las enmiendas.

En una línea similar, Melisa Rodríguez (Cs) remarca que las cuentas "dejan atrás los recortes y son buenas para Canarias, con unos mil millones en inversiones, 600 en subvenciones y 300 para carreteras. El dinero está llegando; otra cosa es la ejecución de CC. El Gobierno regional no está haciendo bien su trabajo". Según recalca, "se cumple la agenda canaria, que solo Cs tenía en su programa nacional. Además, 200.000 pensionistas isleños y 43.000 con pensiones no contributivas se beneficiarán, comenzarán a equilibrarse los sueldos de policías y guardias civiles, hay 42 millones para el Plan de Empleo y 3 para la educación de 0 a 3 años". Sobre los billetes, lo respalda si, a la vez, se aplica a Baleares, Ceuta y Melilla. A su vez, pide a CC que rompa con el PNV si no apoya las cuentas.

Pedro Quevedo (NC) cree que el texto inicial confirma que lo logrado en 2017 para las Islas "está consolidado, aunque aún debemos evaluar su cumplimiento". No obstante, insiste en que su pacto con el PP está ligado también al Estatuto, reforma electoral y financiación, "si bien esta no saldrá en este mandato". Sobre los billetes, concibe el anuncio de Antona como una "autoenmienda del PP" y tiene claro que, "en realidad, dependerá de la negociación con nosotros". Según realza, y aparte de lo de Cataluña, "que no está claro", la clave de su voto pasa por garantizar también que las Islas se acerquen a las medidas de gastos y cumplir el esfuerzo contra la pobreza.

