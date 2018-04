El comité del PSOE rechaza con claridad unas primarias abiertas

El Comité Regional del PSOE rechazó en la tarde de ayer, con clara rotundidad, la propuesta de que las primarias para elegir al candidato a la Presidencia autonómica en 2019 sean abiertas. Así, serán solo los militantes los que podrán participar, siempre que se presenten varios candidatos, y no simpatizantes o ciudadanos que abonen antes una pequeña cantidad.

En principio, todo apunta a que habrá, al menos, dos candidaturas: una encabezada por el actual secretario regional, Ángel Víctor Torres, y otra impulsada por el sector afín a la exvicepresidenta autonómica, Patricia Hernández, con los alcaldes relevantes del Sur tinerfeño como promotores claves. Es muy probable que esa segunda candidatura la lidere Hernández, aunque no se descarta a Carolina Darias, Jesús Morera u Ornella Chacón, que, aparte de Hernández, es la que más suena.

La votación de ayer, sin embargo y como se preveía, supuso una clara derrota de este sector. Solo 18 miembros del Comité, que se reunió desde la mañana en el recinto ferial de la capital tinerfeña, apoyaron la idea (lanzada desde una agrupación grancanaria, y no desde Santa Cruz), mientras que otros 83 la rechazaron.

Para los críticos, esto refleja "el miedo de la dirección a la ciudadanía y a las primarias en general". Además, se subraya que la mayoría de las intervenciones de ayer fueron críticas con la línea política, con la "falta" de liderazgo y con situaciones como lo ocurrido con los órganos, en los que se dejó fuera a Podemos y NC "cuando no era necesario el PP". Fuentes de este sector dan por hecha su candidatura, achacan la derrota a un comité "hecho a la medida de Torres" y critican que aún no se sepa qué votarán el martes sobre el Diputado del Común.

El secretario, por el contrario, hizo un llamamiento a la unidad y a "evitar conflictos innecesarios". Lo hizo en su intervención mañanera ante el Comité, el primero en su etapa, y también lo deslizó a los medios. Según subrayó, el partido disfruta ahora de "normalidad orgánica" tras sufrir "situaciones diversas" en las distintas islas, solucionadas con procesos orgánicos "transparentes, claros y deportivos" que se han cerrado "con lealtad y generosidad. Se acabó el debate interno, ahora tenemos que ganar el externo", subrayó antes de augurar momentos "duros" porque el PSC ocupa espacios en los medios y sus decisiones aparecen "como broncas" cuando, en realidad, la mayoría de votaciones salen por unanimidad.

También dijo tener la mano tendida para pactar con otros grupos, "pero con firmeza y nunca pasando por encima del PSC". A su juicio, la situación cambiará "con o sin reforma electoral, porque el PSOE ocupa un papel central y clave" y tiene unas perspectivas "que ponen nerviosos" al resto. En su opinión, el PP tiene graves problemas y CC, en su "desesperación", se une a grupos insularistas.

Sí a la lista de restos

El comité de ayer también declinó la propuesta del sector crítico de desechar la lista de restos y volver a la regional en la reforma electoral. Torres, eso sí, auguró que, mañana, la comisión parlamentaria avanzará en el cambio que quieren y volvió a hablar de lista regional, aunque lo que acordó con el PP, Podemos y NC es una de restos con 9 escaños (más otro para Fuerteventura) que no es lo mismo que ese listado autonómico que sí está en el nuevo Estatuto. De no haber consenso, avisó de que están dispuestos a desbloquearlo en Madrid, para lo que no necesitan ni al PP, sino a Podemos, Cs y NC.