Bamba, moneda de plata de baja calidad que circuló en las Islas

Ya desde pequeño sentía una atracción especial por una bolsa de monedas de plata, de la época de Alfonso XII, que portaba su abuelo. Y lo que comenzó siendo una curiosidad infantil acabó convirtiéndose en afición de coleccionista y ahora se ha trasladado al papel del periódico EL DÍA, en su sección de La Prensa, con un artículo publicado en la edición del sábado 8 de abril de 2017, titulado "El real bamba como patrimonio de nuestra tierra: la segunda moneda canaria", que a juicio del jurado mereció el galardón del premio de Investigación Histórica Rumeu de Armas.

No parece casual que Jaime Alberto García González, que cursó estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de La Laguna, y realizó un master MBA en la Universidad Europea de Canarias, haya terminado trabajando en una entidad financiera.

Lo cierto es que la investigación le apasiona, de ahí sus intervenciones en las XVI y XVII Jornadas de Historia sobre Lanzarote y Fuerteventura celebradas los años 2015 y 2017.

Jaime Alberto García se mostró "sorprendido" por el galardón y explicó que se plantea como objetivo de futuro ampliar el estudio que le valió el premio.

A propósito, señala que "no existe demasiada bibliografía" al respecto del tema que ha abordado en su trabajo. "Buena parte de los fondos documentales que existían se quemaron en un incendio en Las Palmas durante un ataque pirático" y, asimismo, descubre que existe un facsímil de una orden dada por Carlos III que estaba en manos de un particular, quien lo vendió y "le he perdido la pista".

La elaboración de este reportaje lo mantuvo ocupado unos tres meses y medio, contando la consulta y el vaciado de fuentes más el tiempo de redacción, pero no esconde la pasión que le provoca ese tiempo de la historia de Canarias en el que "las monedas eran de baja calidad, se recortaban para extraerle parte de la plata y se falsificaban".

En cuanto al nombre de bamba, este joven investigador mantiene que existe una relación directa con el calificativo que en diversas zonas del área del Caribe se les da a las monedas pequeñas.