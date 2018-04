El Tenerife quiere ratificar su candidatura

No hay pausa para descansar en el camino de la remontada. El Tenerife tiene delante la oportunidad de dar otro paso hacia el "playoff" de ascenso, favorecido por los resultados de ayer, en caso de lograr una victoria ante el colista Sevilla Atlético. La ubicación en la tabla de su rival invita tanto al optimismo como a la relajación, por lo que sería preciso recordar que los pupilos de Luis García Tevenet llegan en su mejor momento de la temporada, después de encadenar dos triunfos consecutivos ante el Zaragoza y el Barcelona B.

Confiado en que sus futbolistas saben lo que se juegan y no van a desdeñar la oportunidad que se les presenta con un bajón de intensidad, Joseba Etxeberria se centra en lo futbolístico. Lo primero, resolver la ausencia de Bryan Acosta. Cabecera de la presión y catalizador del espíritu eléctrico que caracteriza a los blanquiazules desde la llegada del preparador vasco, el hondureño solo tiene en la plantilla un clon: Aitor Sanz. La baja del madrileño, que se incorporará al grupo a partir de la próxima semana, obliga a cambiar la naturaleza del mediapunta elegido.

Tanto es así que Etxeberria ha añadido una tercera opción a las de Víctor Casadesús y Juan Carlos Real: actuar con dos delanteros y dar una oportunidad en el once a Filip Malbasic. La otra incógnita está en los laterales, donde sigue siendo baja Camille. Podría mantener su puesto en la izquierda Iñaki, lo que dejaría el otro flanco para Luis Pérez o Raúl Cámara. Por delante del elegido volvería Suso Santana.

En el bando visitante también hay una baja importante: Carlos Fernández. Convocado por Vincenzo Montella para visitar al Celta con el primer equipo ayer (no jugó), su ausencia obligará a Tevenet a dar entrada a Marc Gual en el once inicial. El ex del Espanyol ha pasado de máximo goleador del curso anterior a unas apariciones intermitentes en el actual.

Aparte del delantero, las amenazas están en segunda línea: Curro y Pozo. El Sevilla Atlético, equipo alegre, combinativo y rápido en la salida, también tiene dificultades en su bloque defensivo. Ahí buscará hacer daño el Tenerife.

Último entrenamiento

Como de costumbre, el Tenerife se ejercitó en la tarde de ayer a puerta cerrada en el Heliodoro. Aitor Sanz y Camille no participaron en la sesión, mientras que el resto se ejercitó con normalidad. Montañés podría ser una de las novedades de la lista de convocados.

Urrutia no olvida a Etxebe

"Tiene una excedencia, pero está vinculado al Athletic, lo ha estado desde que vino de la Real. La decisión de su futuro ni él mismo la puede decir ahora ni nosotros adelantarla, pero Joseba siempre está cerca del Athletic", ha dicho el presidente Josu Urrutia sobre Joseba Etxeberria.

El filial trabajó en la Isla

El Sevilla Atlético realizó la última sesión de entrenamiento de la semana a su llegada a la Isla, aprovechando que el CD Tenerife le cedió uno de los campos de la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Algo más de una hora dirigió Tevenet.