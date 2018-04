PSOE, PP y CC: la necesidad de fabricar (en un año) el candidato

Los partidos con mayor representación en Santa Cruz de La Palma, Partido Socialista, Coalición Canaria y el Partido Popular, buscan candidato a la Alcaldía de cara a las elecciones de 2019, en una aventura por la renovación en la que a un año de los comicios es muy complejo aventurar los nuevos líderes.

Los cambios en el PSOE serán forzados. La dirección insular de los socialistas tenía plena confianza en que Sergio Matos sería de nuevo su candidato, pero el alcalde ha comunicado que por razones personales no continuará. En caso de mantener su decisión, que en política ya se sabe, el abanico de sucesores dentro de su grupo es, para qué engañarse, más bien escaso.

La "2" de Matos en este mandato era Mercedes Coello, que no tardó mucho en presentar su dimisión como concejal para dirigir los Servicios Sanitarios de la Isla. Julio Felipe y Gazmira Rodríguez no tienen capacidad de liderazgo para encabezar la lista, siendo Manuel Abrante por carisma la única alternativa real, aunque fuentes cercanas al PSOE aseguran a esta redacción que la aspiración del actual concejal de Infraestructuras no es precisamente la Alcaldía.

Una apuesta por la renovación, y que se ha puesto sobre la mesa, sería Kilian Sánchez, secretario general de las Juventudes Socialistas en la capital, sin descartar al veterano Elías Castro, asesor de Anselmo Pestana en el Cabildo.

La misma incógnita (o peor) se presenta en el Partido Popular. Y eso que el PP comenzó antes sus movimientos al crear una comisión gestora que más tarde se transformó en el nuevo comité local. Bernardo López lo encabeza y en principio parecía el elegido para sustituir a Juanjo Cabrera como candidato, pero a día de hoy esa seguridad ya no lo es tanto.

En los meses en los que ha estado al frente de los populares en la capital, su pasividad en el trabajo diario y una ausencia de liderazgo, su propia actitud, han "descolocado" a los mismos que lo situaron al frente del partido a nivel local (la cúpula insular), aunque se sabe que en ocasiones en política es complejo asumir un error a la hora de tomar decisiones.

Zacarías Gómez aparece ahora como una opción seria en el PP, más estable, recuperando incluso para puestos de salida a Suso Nuño después de años alejado de la política, aunque no es descartable, más bien al contrario, que todo pase al final por lo que decida el propio Juanjo Cabrera, cuya "2", Maite Pulido, está "desaparecida" desde hace meses y apartada tanto del grupo municipal como del propio partido.

En una situación similar se encuentra Coalición Canaria. Los nacionalistas apostaron en 2015 por una candidata "de peso", Guadalupe González Taño, y las urnas le dieron la espalda. CC cayó hasta los tres ediles y la también diputada acabó dimitiendo. Esta formación sí cuenta con un relevo natural e "interesante", Víctor Francisco, actual primer teniente de alcalde y con capacidad para aglutinar diferentes sectores del nacionalismo. Sin embargo, ama su profesión (es abogado) y no parece dispuesto, al menos por ahora, a optar por una excedencia para aspirar a la Alcaldía. A propósito, señalar que en la actualidad tampoco está liberado a tiempo completo en el ayuntamiento para seguir con su despacho profesional.

Sin nadie más en el grupo con el nivel político para ser "1", CC debe mirar a su comité local, donde el líder indiscutible en estos momentos es Antonio (Toni) Acosta, quien ya fuera concejal en el ayuntamiento capitalino y que si desea postularse como candidato a la Alcaldía, contaría con el apoyo unánime de todos sus compañeros. Otra cosa distinta es que él mismo opte por propone a otro aspirante y seguir en los puestos orgánicos. En este caso, está en sus manos.