"Me gustaría y sería un honor ser la candidata del PP a la Alcaldía"

La salida de Cristina Tavío le dio la oportunidad de liderar el PP de Santa Cruz. Tres años después, Zaida González, concejal de Seguridad y portavoz popular, reconoce que le gustaría ser en 2019 la candidata de su partido a la Alcaldía de la capital. No obstante, subraya que seguirá trabajando resulte o no elegida por su partido.

Asier Antona manifestó hace unos días su apoyo a Cristina Cifuentes. ¿Le han convencido a usted las explicaciones?

Ha dado las explicaciones que ha considerado oportunas desde el primer momento y ha actuado con responsabilidad, dando la cara. Por parte de la Universidad se está investigando y ahora se ha enviado a la Fiscalía. Toca esperar y ver qué dice la Justicia. Ahora bien, me duele lo fácil que resulta manchar a las personas sin que las acusaciones estén probadas.

Pero las explicaciones no han sido muy claras.

Las explicaciones sí fueron claras y Cifuentes presentó documentación en su comparecencia. Distinto es que hoy esa documentación esté en duda. Eso le corresponde a la Justicia y lo suyo es esperar, no condenar.

¿Pondría la mano en el fuego por ella tras escucharla?

Pondría la mano en el fuego por el principio de presunción de inocencia. Vivimos en un Estado de derecho y la inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, es la regla para todos. Para usted, para mí, para todos por igual.

Se cumple el tercer año de mandato. ¿Aspira a ser la candidata del PP a la Alcaldía?

Queda bastante mandato por recorrer y, sobre todo, mucho trabajo por hacer. Pero espero que el partido ponga en el Ayuntamiento de Santa Cruz a la mejor candidatura posible para ganar las elecciones. Ahora bien, para mí sería un orgullo representar al partido en caso de que me considerara la persona adecuada.

En términos de justicia, sería injusto que no fuera la candidata.

Trabajé y seguiré trabajando tanto si soy la candidata como si no. ¿Que me gustaría serlo? No lo puedo negar. Sería un honor.

¿Le molesta que se hable de otros aspirantes, Ángel Llanos, por ejemplo?

No.

Para CC, usted sería la candidata ideal. Y entiéndalo como quiera.

Lo que se ha sentido por parte de los socios de gobierno -CC- es la forma que se ha implantado de trabajo y de comunicación en el ayuntamiento. El trabajo se ha centrado en los ciudadanos. Se han dejado por fuera las diferencias partidistas, que las hay. Tenía claro desde que comencé a formar parte del grupo de gobierno que mi prioridad era hacer que el trabajo llegara a los ciudadanos. Y para ello era necesario entendernos. Hemos aportado tranquilidad, trabajo, colaboración entre áreas... Se acabó con la política amarilla.

La sensación, sin embargo, es que el PP ha sido muy complaciente con CC.

En absoluto. No me parece una cuestión de complacencia. Tenemos un objetivo común y, en ambos casos, cuando no estamos de acuerdo, a veces cede uno y, a veces, otro. El caso del tranvía por Los Majuelos o por Las Hespérides, por ejemplo. Pero en el día a día la forma que tenemos de gestionar las cosas hace que el trabajo llegue a la calle. Para mí, en el concepto de política responsable que tengo, ponerle piedras a la otra parte del grupo de gobierno no genera nada.

Pero incluso en su partido se reconoce que CC ha intentado poner trabas a cuestiones del PP.

Lo hago extensible al ámbito regional. Se acusa a Asier Antona de apoyar los presupuestos canarios. Y lo que hace es política responsable. Otros, sin embargo, ponen palos en las ruedas. Esa es una forma de hacer política que no comparto: paralizar las cosas con un objetivo destructivo. Esa misma posición del PP regional es la que seguimos en Santa Cruz. Mi objetivo es que mi ciudad mejore.

Sobre el apoyo a los presupuestos regionales hay muchas lecturas. Una, que es una contrapartida por el apoyo de CC a los PGE.

No estoy de acuerdo. Asier tiene absoluta libertad y cada vez que hay reuniones nacionales le demuestran la libertad que tiene a la hora de tomar sus decisiones. No se encuentra coaccionado. (...) Hay veces que los logros del PP canario quedan un poco tapados porque Coalición Canaria intenta hacer suyas las cuestiones que han salido gracias al Gobierno del Estado.

Usted es mucho de Asier Antona.

Fue en su momento, y lo es ahora, la mejor persona para gestionar el PP a nivel regional. Ha venido desde abajo, ha trabajado en todos y cada uno de los ámbitos del partido y reúne, tanto en su forma de ser como de actuar, todas las virtudes para buscar la unidad y la integración de las Islas, independientemente de que seas un joven o un alto cargo. Y eso ha generado una unidad y un trabajo correctos.

¿La sombra de José Manuel Soria sigue siendo muy alargada?

Sinceramente, no siento que José Manuel tenga sombra. Guardo un buen recuerdo de cuando fue presidente. Ahora mismo no se siente ninguna injerencia suya. Ha dejado caminar el partido y ha dejado trabajar a Asier.

¿Le hizo daño al PP su última etapa?

Fue una situación terrible y sobrevenida que nadie esperaba. Por eso dejó la política. Pero creo que el relevo que ha tenido el partido demuestra la fuerza y la tranquilidad del partido y la manera que tenemos de sobreponernos.

¿La posición del PP regional ha perjudicado en algún momento al pacto de la capital?

No. No ha habido ninguna injerencia por parte de nadie. Al contrario, he sentido total apoyo.

¿En qué se nota la presencia del PP en Santa Cruz?

Santa Cruz se ha convertido en la capital más solidaria de toda Canarias. Somos capaces de atender a 17.000 familias y hemos incrementado el presupuesto en Atención Social. Y ese aumento no proviene del bolsillo de los vecinos, sino que el incremento del presupuesto deriva de todas la medidas y cambios que se han puesto en marcha para reactivar la economía en la ciudad, lo que ha generado que crezca el nivel de ingresos. (...) Entre esas medidas figura la agilización de los trámites en Urbanismo. También hemos tenidos muchos avances en seguridad. Ahora mismo somos la capital punta de lanza en todo lo relacionado con este ámbito. Y hemos sacado proyectos que estaban parados desde hace años, como las cámaras del García Sanabria, la actualización del PEMU o la playa de Valleseco.

Pero diga alguna medida concreta que tenga el sello popular.

La comunicación previa a la hora de poder hacer una obra. Ahora no hace falta tener la licencia para empezar. Esta agilización genera una burbuja alrededor: toda esta actividad mueve puestos de trabajo. El PP ha puesto todos los mecanismos necesarios para que la actividad económica regrese a la ciudad. Ese es nuestro sello.

Y de Carlos Garcinuño, que acabó fuera del ayuntamiento.

Todas las cuestiones que se implantaron eran en coordinación con el grupo. No es una cuestión personalista. Con Garcinuño tuve todo el respeto del mundo con respecto a sus decisiones, hasta que tomó una que era absolutamente incorrecta, que iba en contra de una sentencia. Sabía cuáles eran las consecuencias.

Sin embargo, se ha interpretado como un gesto de debilidad del PP de Santa Cruz.

No. En todo caso, siempre tuve el apoyo del partido para tomar las decisiones. Fue la mejor que pude tomar en ese momento, y me reafirmo en ella. No me he sentido cuestionada.

¿Se sintió traicionada?

No es una cuestión de traición, era de lógica en la gestión. Nunca me sentí traicionada, ni le di mayor importancia a lo que se dijo. Nuestros caminos se separaron y él ha acabado en otro partido. Pero creo que fui correcta con él a la hora de explicarle por qué no debía hacer lo que hizo.

¿Le sorprendió el paso a Ciudadanos?

Respeto las decisiones de cada uno. Pero me cuesta pensar que por la noche seas de un partido y, por la mañana, te levantes con otra ideología.

Presume de los logros en el ámbito social, pero no deben haberlo hecho bien porque han pedido la dimisión del concejal, del PP, en varias ocasiones.

Cuando la política se hace con una finalidad destructiva da igual cuáles sean los beneficios que estén recibiendo los ciudadanos. No solo demostramos que llegamos a más gente, sino que ejecutamos mejor. Y eso no lo consienten determinados políticos de izquierdas.

Pero compartirá esa máxima de que cuanto mejor sea la oposición, mejor es el gobierno.

Por supuesto. Por eso valoro una buena oposición.

¿Es buena la de Santa Cruz?

Es mejorable.

¿Repetiría con el mismo equipo que tiene?

Estoy muy satisfecha con ellos.