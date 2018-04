El Cotarro

LA PROCESIÓN QUE VA POR DENTRO

Se acabó la Semana Santa, pero, en muchos casos, las "procesiones" siguen por dentro. Con una elegancia, una discreción y una corrección ejemplares y dignas de ser valoradas, el joven Fernando Gortázar Díaz-Llanos, hasta hace unos días concejal por Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento lagunero, ha dimitido por voluntad propia y ha entregado su acta sin armar ningún revuelo. Si la llegada de la Pascua significa entrar en un tiempo nuevo, Fernando Gortázar lo ha hecho dando un ejemplo... y un aviso a navegantes. Es cierto que Fernando hace tiempo que tiene en su hoja de ruta matrimonial, familiar y profesional trasladarse a Madrid, donde ya estudia su única hija.

HARTITOS DE DÑA. TERESA BERÁSTEGUI

Pero no es menos cierto que esa decisión, tomada en su día, podía esperar sin problema hasta pasar las próximas elecciones. Lo cierto y verdad es que Fernando Gortázar (y muchos más en Ciudadanos) están hartitos de la prepotencia, la soberbia (con perdón) y la manera de entender y hacer política de Teresa Berástegui, incluyendo sus "amoríos políticos" en el Ayuntamiento lagunero con Javier Abreu (concejal no adscrito) y Santiago Pérez (XTF-NC). Así las cosas, gente importante del partido en Tenerife ha entendido el hartazgo de Fernando Gortázar y le ha animado a contar todo lo que sabe a la dirección de Madrid. Y Fernando ha sido como... un espejo, en pro del mejor futuro de Ciudadanos (partido al que seguirá afiliado) en La Laguna, Tenerife y Canarias. Y es que muchos creen que Teresa no debería repetir.

EDUARDO TIENTA A RICARDO PARA Cs

Un insistente rumor que también se ha colado entre las pasadas procesiones dice que en Ciudadanos (Cs) y de cara al Ayuntamiento de La Laguna, el veterano Eduardo Solís García-Talavera (coordinador del colectivo Calinico Hoteleros x Tenerife, coordinador de la agrupación de La Laguna de Cs) está tentando claramente al expresidente del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior Navarro (del que Solís fue jefe de gabinete). Ricardo Melchior (que felizmente se ha recuperado totalmente de un pequeño achuchón y nos alegramos por ello) sigue como presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife y manifiesta que "está escribiendo sus memorias" (¡Agüita con esto!).

AMIGÓ Y CEJAS SE LA JUEGAN

No sé si a estas alturas de su larga y fecunda trayectoria política, le apetezca a Ricardo Melchior volver a encabezar una lista municipal. Para mí que no. Muchos amigos no se lo aconsejan y muchos afiliados a Ciudadanos piensan que el proyecto de Albert Rivera en La Laguna y Tenerife necesita otro perfil de candidatos. Nuestro inteligente y hábil paisano Juan Amigó (secretario de Organización de Cs en Canarias) y Mariano Cejas (portavoz autonómico), máximos responsables de Ciudadanos en Canarias, deben tener cuidado con quién llega y de dónde llega, y estar "en guardia" (ojo con esto último). Porque un partido debe ser un limpio espejo de la realidad..., pero los espejos también se rompen.

CAPICÚA: YA SOLO FALTAN 414 DÍAS

Mucho de lo que ya está pasando tiene que ver con un número capicúa. Si efectivamente las próximas elecciones locales se celebraran el domingo 26 de mayo de 2019 (fecha que más suena) hoy solo faltarían 414 días. Y claro, todos los partidos (a día de hoy) no es que lo vean gris... es que lo ven negro. El único que sigue eufórico y trabajando (como siempre) es Efraín Medina, consejero que piensa repetir en el Cabildo de Tenerife y (aunque no tiene muchas ganas) encabezar la lista de Coalición al ayuntamiento de Candelaria. Está con él la opinión de cada vez más gente en el sentido de no hacer "dobletes" (y dos piedras). Al partido que los haga le va a resultar muy caro. Y Efraín Medina en el Cabildo está triunfando de verdad.

FERIA INTERNACIONAL DE LA MODA 2018

Esta próxima semana (especialmente del 12 al 15) se verá la capacidad de convocatoria y el poderío de Efraín Medina en la que, sin duda, es "su" feria más querida. Vuelve la Feria Internacional de la Moda de Tenerife 2018, con un montón de expositores y desfiles que llenarán el Recinto Ferial de Tenerife. Toda la información, horario de pases, acreditaciones, etc. están en www.tenerifemoda.com. Pero no me resisto a destacar el gran desfile que protagonizará el próximo sábado (día 14), a las 21.00 horas, el diseñador y modisto Juan Carlos Armas, en la despedida de su colección "Frida", premiada oficialmente en la pasarela nacional Costura/España y en la Madrid Bridal Week. No se lo pierdan.

ALFREDO MEDINA VUELVE A TENERIFE

En El Cotarro nos alegramos por el triunfo de "uno de los nuestros", pero la alegría porque "uno de los nuestros" regresa a casa es doble. Después de tres años en Gran Canaria y de su exitoso trabajo como director de El Corte Inglés en su centro de Siete Palmas, nuestro paisano Alfredo Medina Moreno regresa "a casa" para, de nuevo, incorporarse al equipo que en El Corte Inglés de Tres de Mayo muy bien lidera el lagunero Álvaro Rojas García. En una etapa en la que el gigante de los grandes almacenes en España actualiza su estructura organizativa y adapta su modelo de negocio a la realidad actual del mercado, Alfredo Medina vuelve a ocupar de nuevo su puesto de responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Tenerife. ¡¡Suerte, amigo!!

ÁLVARO ROJAS REFUERZA SU LIDERAZGO

El liderazgo de Alvaro Rojas García como director en Tenerife se refuerza aún más porque, además de la persona de Manuel Domínguez Mazón como subdirector, vuelve a tener y contar en su equipo con el mucho saber y el buen hacer de Alfredo Medina, valorado y reconocido por todos. El bueno de Alfredo (por cierto, primo de Efraín) se incorporará de nuevo a El Corte Inglés de Tenerife el próximo lunes 16 de abril, día en el que el puesto que deja en la dirección del centro de Siete Palmas, en la capital de Gran Canaria, será ocupado por Juan Fernández, hasta ahora director del centro de El Corte Inglés en Linares (Jaén).

