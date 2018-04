"Entendimos el camino para ganar"

Lucas Aveldaño vio ayer la quinta cartulina amarilla y se perderá el partido contra la Cultural Leonesa, algo que había tardado en llegar nada menos que diez partidos, puesto que el central vio la cuarta tarjeta en el último partido de la era Martí en Granada. "Venía aguantando la quinta, estaba al caer, pero ahora apoyaré desde fuera", se limitó a exponer centrando su mirada en el colectivo y en la trascendencia del triunfo cosechado ayer ante el Sevilla. "Salimos del puesto en el que estábamos metidos hace varias semanas, que ganábamos y ganábamos y no había manera", destacó.

En el tercer partido consecutivo sin encajar un gol, el argentino quiso resaltar el trabajo de centrocampistas y delanteros. "Todos hacen su trabajo para que los defensas no sufran tanto. A los delanteros no les gusta tanto defender, pero están haciendo un trabajo muy bueno. El esfuerzo colectivo da resultados, hay que tratar de no aflojar y seguir con la remontada", expuso en este sentido. Ese esfuerzo colectivo hace "mucho bien" al equipo a la hora de competir y es el que está permitiendo la "remontada".

El de ayer, para Aveldaño, fue "un partido difícil porque ellos le metieron mucha intensidad". El Tenerife no se sintió cómodo y, de hecho, el zaguero reconoció que "no era como queríamos ganar, pero entendimos la forma para hacerlo". Con la oposición que presentó el Sevilla Atlético, se dio un encuentro "muy luchado", en el que los sevillistas "metieron mucho la pierna". En este sentido, la respuesta fue "buena" por parte de los blanquiazules. "Somos justos vencedores y estamos contentos", manifestó Aveldaño que ve el "playoff" algo más cerca después de una trayectoria destacable. "Hemos ganado y luchado muchos partidos desde que llegó el míster. Estamos a solo dos puntos y antes a once, pero tenemos que seguir porque está todo muy igualado y quedan partidos contra los de arriba", se encargó de recordar.