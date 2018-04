El Unicaja se llevó incluso el "basket average"

El Iberostar Tenerife puso fin a su racha de dos victorias consecutivas y ve como el "playoff" se queda a una victoria y como el UCAM de Murcia le iguala en la novena posición. Los tinerfeños cayeron derrotados por 10 puntos de diferencia en su visita al Unicaja.

No fue un partido fácil para los de Katsikaris, que desde antes de iniciar el choque ya contaban con una complicación añadida: Fran Vázquez, con un problema vírico, no pasó buena noche y aunque se vistió e hizo la rueda de calentamiento, finalmente no fue de la partida. Su baja fue muy importante para la rotación interior.

La puesta en escena de Iberostar fue defectuosa. El Unicaja, que venía de despedirse el jueves con victoria en Euroliga, salió desde el principio con la intención de sufrir lo menos posible y poner fin a su negativa racha de tres derrotas seguidas en ACB.

Liderados al inicio por Brooks y con una fuerte defensa, los malagueños pronto pusieron las diferencias en el marcador (14-8). Katsikaris quiso parar el ritmo local con un tiempo muerto, pero a la vuelta la entrada de Nedovic, uno de los jugadores más en forma de Europa, hizo que la sangría aumentara. Entre Nedovic y Wazcynski lideraron un parcial de 10 a 0 que colocó la máxima en el luminoso (24-8). Solo Ponitka daba la cara por los aurinegros. Katsikaris movió el banquillo y con las entradas de Beirán y Vasileiadis reaccionó. Un triple del alero madrileño a dos segundos del final del primer cuarto puso el 24-11.

Dicha canasta espoleó a los tinerfeños en el segundo cuarto. Nedovic, con dos faltas, se quedó en el banquillo y el conjunto malagueño ya no defendía tan intenso como al principio. Eso lo aprovechó a la perfección Vasileiadis. El griego, que volvía al Carpena, se echó el equipo a la espalda y con ocho puntos, y el acompañamiento de Beirán, fue recortando las diferencias y demostrando que el partido no estaba perdido. 7

A la reacción tinerfeña se unió también Rodrigo San Miguel. El base aportó dos triples para colocar a su equipo a uno (32-31) a la conclusión del segundo cuarto. Iberostar volvía al partido y quería dar guerra en el Carpena.

Pero tras el descanso el cuadro malagueño ajustó sus piezas. Además, Katsikaris no pudo contar con Ponitka por un esguince de tobillo, por lo que la empresa de ganar en Málaga se tornaba más complicada aún. Con Nedovic de nuevo en la cancha, el Unicaja volvió a tener fluidez en ataque. Cuando no anotaba el escolta serbio, asistía para que Alberto Díaz castigara desde el perímetro. Diez puntos del base malagueño dispararon de nuevo a los locales en el marcador para poner el 52-40. En el Iberostar Tenerife, Vasileiadis se quedó demasiado solo, aunque cinco puntos consecutivos de Bassas dejaron el marcador en 58-49.

El último cuarto sobró por completo. El cuadro malagueño se limitó a mantener su renta y el Iberostar Tenerife a no descolgarse demasiado en el marcador. Tobey, con un par de acciones, rebajó la renta hasta el 72-62 final. El parcial del último cuarto, 14-13, dice mucho de la poca intensidad con la que se jugó el epílogo. Al final, triunfo malagueño que además gana el "basket average" al Iberostar.