Ante la duda, mejor pregunta

C uando llega el momento de seleccionar la especialidad, el futuro residente se enfrenta a diversas incógnitas: "¿Cómo será la residencia?, ¿cómo podré hacer determinadas tareas?, ¿habrá rotaciones? ¿voy a poder dormir después de las guardias?".

Estas interrogantes relacionadas a los cuatro años de residencia empiezan incluso antes de seleccionar la especialidad a cursar. Ante esto, el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria realizó ayer su primera jornada de puertas abiertas para esclarecer las inquietudes que pudieran tener una treintena de licenciados en Medicina, Farmacia, Radiofísica, Enfermería y Psicología durante el proceso de selección.

Sobre esta importante decisión, el jefe de la Unidad de Formación Especializada de la Candelaria, Felipe Belmonte, señaló que esta actividad permite que los futuros residentes se atrevan a preguntar las inquietudes que quizás no plantean a sus tutores. En este sentido, los actuales residentes son quienes han guiado a los licenciados participantes.

Para explicar la visión de los residentes, uno de los guías del servicio de anestesia, Álvaro Rodríguez, relató que la jornada "es una experiencia bonita, porque hace tres años yo estaba en su lugar y tenía las mismas preguntas y los mismos miedos".

La decisión definirá lo que harán en el futuro de los próximos residentes y, según Rodríguez, aunque es importante, "no se acaba el mundo si se equivocan o no, tienen que perder ese miedo". Por ello, recomendó a los futuros residentes a aprender a disfrutar esta nueva etapa y, a su vez, a asumir que ya no son estudiantes, debido a que van a tener responsabilidades con pacientes de manera progresiva.

Felipe Belmonte informó de que, de las 36 especialidades que dispone el hospital, los participantes de la actividad de puertas abiertas mostraron interés por 20. De esta forma, los licenciados pudieron conocer más de cerca las actividades que se realizan en la sección que están interesados en especializarse.

El centro hospitalario señaló que esta jornada de puertas abiertas permite trasladar la visión y experiencia de los médicos internos residentes, a quienes aún están decidiendo qué especialidad prefieren.

La actividad se llevó acabo con grupos organizados. De manera que durante cada visita se respondiera las inquietudes y se mostrara algunos departamentos más importantes del centro hospitalario.

Los residentes deberán tomar la decisión sobre la especialidad y el hospital donde van realizar la residencia en menos de un mes.